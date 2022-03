Les escoles Carme Guasch i Darné, Cor de Maria, Maria Àngels Anglada i Parc de les Aigües s’han sumat a les sessions de treball adreçades a les famílies del programa Sigues-tu en família que porten per títol Com parlar als infants, de Dipsalut. Ja participen al programa les escoles. El nou servei inclou sis sessions adreçades a les famílies perquè aquestes puguin millorar la comunicació amb els seus fills i filles. L’objectiu és «donar eines a les famílies perquè puguin adreçar-se als seus nens i nenes des de l’afecte i posant la mirada en l’infant» explica la facilitadora del taller Mònica Pongiluppi, que es va posar en marxa divendres passat, al Parc de les Aigües.

El programa Sigues-tu en família es basa en l’evidència científica (OMS, 2003) que les competències psicosocials de les persones són un factor clau per tenir un control més gran sobre la salut i sobre la vida i s’adreça a infants i adolescents. Dins d’aquest programa, des del curs 21-22 s’ha impulsat un programa de formació en criança positiva adreçat a les famílies dels centres educatius d’infantil i primària de la demarcació de Girona que ja facin el Sigues tu.

Arribar al màxim de famílies

«La intenció és arribar al màxim nombre de famílies», recalca la facilitadora del taller. Concretament al Parc de les Aigües, una escola considerada d’alta complexitat per la diversitat de famílies que té, la proposta ha tingut molt bona acollida. Les mares que han vingut –unes onze tot i que n’hi ha més d’apuntades– han estat molt receptives, apunta Pongiluppi. En aquest cas, la majoria d’assistents han estat dones d’origen marroquí. Per adaptar-se a la situació hi ha en totes les sessions una persona que tradueix i que facilita que les participants puguin expressar millor. També la dinàmica del taller s’ha optat perquè sigui més oral.

«Són tallers que desperten moltes emocions i sensacions com a mare i pare perquè planteja una manera diferent de relacionar-te amb els teus fills, basada en el tipus de comunicació que tens amb ells, com escoltar-los, com parlar-los perquè t’escoltin també a tu. Són una sèrie d’eines que es van presentant a través d’unes dinàmiques molt participatives».

El programa Sigues tu en família per a infantil i primària, a través de les sessions de Com parlar als infants actualment es desenvolupa a 12 escoles/centres educatius de l’Alt Empordà, concretament als municipis de Cabanes, Figueres, Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Roses , Sant Pere Pescador, Cistella i Vilanant. També, aviat, es preveu que s’hi afegeixi Castelló d’Empúries.

El programa es desplegarà amb el suport de l’associació de famílies de l’escola i la mateixa escola qui acordaran amb els tècnics del programa la seva organització, difusió i seguiment de la implantació.

En funció de les restriccions sanitàries les sessions es faran en format presencial o telemàtic.