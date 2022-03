L’escola de Pau va poder agrair, dijous passat, el donatiu, per valor de 18.500 euros, que Christina Anna Hannen i Reiner Hannen, una família alemanya amb residència al poble, han realitzat per a la digitalització a l’escola. A més dels homenatjats, hi van ser presents la presidenta de l’AMPA de l’escola, Laura Casas; la directora, Mireia Company; l’inspector d’Educació, Xavier Barranco; i l’alcalde de Pau, Pere Maluquer. També hi era present la regidora d’Educació del municipi i segona tinent d’alcalde, Yolanda Menesses i, entre el públic, l’anterior director, Joan Clotas.

Tant la presidenta de l’Ampa com la directora, van agrair la donació. Laura Casas va destacar el paper de l’escola, per la tasca que realitza en el creixement dels infants de Pau, i va agrair la generositat dels Hannen a l’hora d’ajudar-los a proveir als alumnes de més eines per formar-se en el món digital. Mireia Company va explicar que el projecte de digitalització dels centres es va iniciar dos anys enrere, des de Pau, quan es va començar amb l’adquisició d’ordinadors portàtils i monitors digitals, amb una col·laboració de l’Ajuntament i el departament d’Educació. «Amb l’ajuda de la seva generositat que hem pogut adquirir molt material per actualitzar el centre», va apuntar la directora, agraint que «a l’hora de fer una donació, pensin en els nens, que són els ciutadans del futur». Reiner i Christina Hannen, acompanyats de la seva filla, es van mostrar molt contents de formar part de Pau i d’haver pogut ajudar a l’escola a fer aquest gran pas, perquè, diuen, «els infants són el nostre futur». Barranco va confessar que l’escola de Pau «és un cotxe de fórmula u a la comarca, heu d’estar molt orgullosos de tenir-la» però desitja que «aviat en tingueu una de nova i més digne».