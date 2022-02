L’Institut Narcís Monturiol de Figueres vol aconseguir la formació integral de l'alumnat, oferint un servei educatiu públic de qualitat basat en el foment de l’esforç, l’exigència i la recerca de l’excel·lència. Aquesta voluntat, però, no tindria cap sentit si no anés acompanyada d’uns valors que són imprescindibles. És un centre acollidor, que atén la diversitat tot considerant-la una riquesa i que prioritza el benestar de totes les persones que formen part de la seva gran família.

Per assolir aquests objectius, l'institut fomenta el treball col·laboratiu i participa en múltiples projectes que permeten que l'alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats. Entre d’altres, el centre lidera projectes d’innovació en l’ensenyament de la llengua anglesa (English time) des de 2012 i forma part del projecte de mobilitat Erasmus + des de fa més de setze anys.

Fomenta també la formació del seu professorat en metodologies competencials i inclusives (forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques des dels seus inicis).

Per aconseguir un sistema inclusiu i acollidor el Narcís Monturiol s'organitza en grups heterogenis que es converteixen en grups més petits en les matèries instrumentals. A més a més, ofereix una gran opcionalitat de matèries no obligatòries que permeten als seus alumnes desenvolupar-se en camps tan diversos com el teatre musical o la robòtica.

Com a clau de volta de la seva identitat, l'Institut Narcís Monturiol vetlla pel bon ambient de l’aula i la gestió de les emocions, els conflictes i el benestar personal. I ho fa tant amb el programa de prevenció de la salut «Sigues tu» com amb el projecte de Mediació. El centre també és pioner en la coeducació i la prevenció de les violències de gènere amb el projecte del Submarí lila, que ja fa dos cursos que navega.

Si voleu conèixer l'institut i els seus equips, no dubteu a visitar la web www.iesmonturiol.net.

INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

Adreça: Compositor Joaquim Serra, 30, de Figueres

Telèfon: 972 671 604

Correu-e: iesmonturiol@xtec.cat