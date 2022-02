La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que el Consell Escolar d'aquesta tarda, amb la presència del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, servirà per "acostar posicions" però ha avisat que no es farà marxa enrere en l'avançament del curs escolar al 5 de setembre. "Moltes persones agraeixen aquesta decisió valenta", ha assegurat Vilagrà en una entrevista a Els Matins de TV3. Segons la consellera, el Govern està per prendre decisions i ja s'havia parlat d'aquesta qüestió amb anterioritat. "Volíem que l'avançament fos aquest curs. És una qüestió d'equitat, de conciliació i de posar els alumnes al centre", ha argumentat.

Les escoles faran vaga cinc dies al març contra les polítiques d’Educació Els sindicats de professors han anunciat cinc dies de vaga al març i amenacen de no començar el curs. La consellera Vilagrà ha recordat que la majoria de països inicien les classes l'1 de setembre i que a Catalunya s'ha plantejat el 5. "Mantenim la decisió i estem oberts a parlar i estructurar la mesura concreta", ha afegit.