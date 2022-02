Les associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han instat als sindicats i al Departament d'Educació a "restablir el diàleg" per acostar posicions i evitar la vaga que els docents han convocat a partir del 5 de març. La presidenta de l'entitat, Belén Tascón, ha dit que l'aFFac respecta que els sindicats plantegin fer una aturada però ha precisat que volen "treballar per a què això no es produeixi".

En aquesta crida a la negociació, Tascón ha reclamat que també es compti amb les associacions de famílies. "Hi tenim molt a dir", ha asseverat al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, tot defensant que cal parlar amb tota la comunitat educativa per tal d'evitar la vaga, "pensant en el benestar de l'alumnat". Tascón ha retret novament al Departament d'Educació que hagi decidit avançar l'inici del curs escolar sense debatre-ho amb els treballadors ni les associacions de famílies d'alumnes. "Hi ha una normativa que marca quins mecanismes s'han de seguir per articular la voluntat política [en matèria educativa], i això ha fallat", ha lamentat Tascón, que ha fet una crida a "recuperar ponts de diàleg i debat". La presidenta de l'aFFaC ha assenyalat que les famílies són "conscients" que cal "millorar" la jornada educativa, especialment pel que fa a l'estona lliure dels migdies i a l'horari de l'ESO. Ha recalcat, però, que cal fer un debat "en conjunt" per consensuar un model que s'ajusti a les característiques i necessitats de la societat catalana. "No podem important un model d'un altre país europeu sense adaptar-lo", ha insistit. En el marc d'aquest debat sobre l'horari i el calendari, Tascón ha avançat que l'entitat "no està d'acord" amb el plantejament fet fins ara perquè veuen la jornada intensiva de tot el setembre com "una privatització del temps educatiu". En aquest sentit, ha demanat que Educació concreti com invertirà els 12 MEUR anunciats per finançar l'horari extraescolar que hi haurà durant el setembre per complementar l'horari intensiu.