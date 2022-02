El mes de febrer és sinònim de temps de Carnestoltes. La majoria de pobles de la comarca aposten per celebrar aquesta festa i gaudeixen de tardes i nits, o fins i tot de diversos dies com és el cas del famós carnaval de Roses o de Castelló d'Empúries, per allargar la diversió.

Darrerament, els centres educatius, tant escoles com instituts, han volgut unir-se a la celebració de carnaval. Per aquest motiu, i des de fa uns quants dies, alguns centres de l'Alt Empordà han utilitzat les xarxes socials per compartir les consignes del rei Carnestoltes. Aquestes són les indicacions que infants i adolescents han de complir per divertir-se en una setmana diferent als col·legis que, en molts casos, comença, precisament, aquest dilluns 21 de febrer. Les propostes de vestimenta més repetides són: anar a l'escola en pijama, vestir-se d'esportista o imitar algun professor/a. Els dies de finals de setmana, és a dir, en alguns casos dijous i en altres divendres, són els reservats per ensenyar la disfressa que han preparat durant la setmana o bé que portaran quan surtin a gaudir del carnaval amb les famílies fora dels centres. En general, els nens i nenes encaren aquesta setmana amb la il·lusió de viure una experiència festiva amb els amics i amigues, amb la possibilitat d'escollir la roba que més els agradi per passar-ho bé. El Rei Carnestoltes El conegut rei és un personatge fictici que mana totes les activitats en relació amb el carnaval. Normalment, va vestit de forma extravagant per simbolitzar la disbauxa i la gresca que representa aquesta festa. Sol aparèixer el dissabte de carnaval, coincidint amb l'inici del carnestoltes, per donar el tret de sortida a la festa. És l'encarregat de marcar les consignes de carnaval, és a dir, les formes de vestir d'aquells que el volen seguir.