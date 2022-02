La USTEC ha qualificat "d'impossible" avançar el curs escolar al 5 de setembre i ha amenaçat amb convocar més jornades de vaga després dels cinc dies d'aturada al març "si no s'avança en la negociació".

"No descartem res. El punt número u no és el calendari, sinó que se'n escolti", ha afirmat la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, a Rac1. "El tema del calendari és la gota que ha fet vessar el got. No volem començar el curs perquè no se'ns escolta i no consentim més aquest menyspreu", ha insistit Segura.

Per la seva banda, la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha titllat de "desproporcionada" l'aturada i l'ha considerat "més laboral que pedagògica". "La societat no l'entén", ha etzibat Gomà a Catalunya Ràdio.