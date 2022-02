Les escoles i els instituts de Figueres i de la comarca preparen la presentació de la seva oferta educativa per al curs 2022-2023 en vista a la imminent preinscripció escolar. Les dates per fer aquest tràmit les ha avançat el Departament d’Educació per a tots els nivells: Educació infantil (3-6 anys) i educació primària, del 7 al 21 de març; Educació Secundària Obligatòria, del 9 al 21 de març; batxillerat, del 20 al 26 d’abril. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà, s’han establert dos terminis: alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat), del 20 al 26 d’abril, i resta d’alumnat, del 17 al 23 de maig.

Amb la celebració de jornades de portes obertes o sessions informatives, tant les escoles com els instituts acullen les famílies que estan interessades a conèixer, amb temps i abans de la preinscripció, les instal·lacions i també el projecte educatiu.