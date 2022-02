Els alumnes del curs Ep! Escola i Parla, el curs oral de català que es fa actualment a l’Oficina de Català de Roses, han visitat aquest dimarts l’Ajuntament de Roses per ampliar els seus coneixements sobre la població on resideixen, de la mà de l’alcalde, en Joan Plana, i el regidor de Cultura, l’Èric Ibáñez.

Al llarg de la trobada, els alumnes han pogut compartir impressions sobre el procés d’aprenentatge d’una nova llengua i han coincidit a recalcar la importància d’usar la llengua que estan aprenent, tant pels avantatges que els pot suposar a l’hora de trobar feina com per a la relació amb els seus fills, escolaritzats a la població i amb el català com a llengua vehicular.

L’alcalde i el regidor s’han interessat per l’origen dels alumnes i pel seu procés d’adaptació a la població. Els alumnes, amb llengües maternes tan diverses com l’àrab, l’amazic, el singalès, l’ucraïnès o el rus, s’han presentat en català i l’alcalde els ha agraït que estiguin aprenent la nostra llengua i els ha animat a usar-la sempre que en tinguin ocasió.

Tots plegats han valorat molt positivament aquesta iniciativa d’acostament del consistori a les persones que fa poc que viuen al municipi. És una acció més de les que organitza l’OC Roses amb la voluntat d’impulsar l'ús social del català, facilitar als participants l'accés als espais municipals, generar vincles entre persones de procedències diverses i reforçar el sentiment de pertinença col·lectiva a través de la llengua.