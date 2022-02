El Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà (Ditmae) ja té data de celebració, el 12 de març, en la seu habitual des de fa onze anys, el Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres. Aquesta és una activitat oberta als instituts de l’Alt Empordà i de les comarques properes, així com a centres de la Catalunya Nord, i està dirigida a estudiants de Batxillerat. Els instituts interessats a apuntar-hi alguns dels seus alumnes ja ho poden fer, perquè les inscripcions s’han obert l’1 de febrer.

El programa de l’XI Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà inclou tres xerrades i tallers per als alumnes de Batxillerat i una xerrada orientada als professors. En aquesta edició, per als estudiants, aquestes són les temàtiques i els corresponents ponents: La probabilitat: una eina per modelar la incertesa, a càrrec de Xavier Bardina, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Les matemàtiques de les poblacions, a càrrec de Sílvia Cuadrado, també de la UAB, i Euclides i el xifrat de clau compartida, la multiplicació del camperol rus i l’intercanvi de claus, a càrrec de Jordi Pujolràs, de la Universitat de Lleida.

Els professors que acompanyen els alumnes participants en el Ditmae 2022 poden assistir, mentre els seus alumnes són als tallers, a una conferència específica, que en aquest cas presenta Raül Fernández, de l’Institut Vidreres, amb el títol Pensament computacional amb Snap!

El Ditmae l’organitza la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Educació de la Generalitat.