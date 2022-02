El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va aclarir ahir que la Generalitat «garantirà la presencialitat gratuïta a tots els alumnes, al marge de la renda, fins a 2/4 de 5 de la tarda durant tot el mes de setembre».

D’aquesta manera, el conseller va contestar les crítiques sorgides de falta de conciliació després d’anunciar dijous modificacions al calendari escolar que impliquen avançar una setmana l’inici de curs al setembre, mes en el qual les classes s’impartiran de 09:00 a 13:00 hores amb servei de menjador fins a les 15:30, però que no va deixar clar a càrrec de qui anirien les activitats fins a les 16:30. Sobre l’origen de la partida pressupostària per sufragar aquestes activitats, el conseller va afirmar en una entrevista en Tv3 que «es tracta de prioritzar» i que «on millor poden estar destinats els recursos públics és a educació».

Davant la falta de diàleg de què l’acusen sindicats de docents i famílies per anunciar una modificació com la del calendari escolar, el conseller va subratllar que «volem fer una transformació ambiciosa del sistema educatiu català i això passa per prendre decisions». El conseller va assegurar que s’han mantingut reunions amb famílies i mestres abans de prendre la decisió, però «no volíem esperar més» davant una mesura «que és positiva i bona per a l’alumnat». «Si haguéssim posat a debat la decisió, no l’hauríem pogut tirar endavant», va afirmar Gonzàlez-Cambray, de la mateixa manera que les escoles «no haguessin estat obertes durant la pandèmia, perquè per als sindicats mai no hi havia hagut les condicions necessàries per fer-ho», quan «ens ha sortit bé en cada onada», va afegir.

Per al conseller, «qualsevol canvi sempre generarà diversitat d’opinions», cosa que «és legítima», i va afegir que les veus que surten «són les més crítiques, però també ens arriben impressions positives» a l’avançament del calendari. Començar abans al setembre és «un debat pedagògic molt clar que beneficia l’alumne» perquè «té menys temps de desconnexió a l’estiu», cosa que «és molt important sobretot per a l’alumnat vulnerable», ja que «no tothom pot pagar activitats d’oci educatiu», va assegurar el conseller. Davant la crítica dels sindicats de professors que només tindran dos dies al setembre per prepara el curs, el conseller es va referir al fet que «en altres territoris ho fan i no afecta cap dret laboral», ja que els professors «faran els mateixos dies de classes i aniran el mateix nombre d’hores al centre i a més tindran una hora més de coordinació diària amb el nou horari al setembre».

El conseller va insistir que «hem vingut a millorar el sistema educatius pensant en l’alumnat», a l’hora que va anunciar que «tenim moltes novetats i aquesta és una mesura més» de les que «anunciarem en les properes setmanes».

Ahir també es va donar a conèixer que Educació planeja oferir la nova modalitat de Batxillerat general en una vintena d’instituts de les diverses zones escolars de Catalunya, el proper curs 2022-2023. Fonts del departament van precisar que el Batxillerat general, que pretén ampliar l’oferta educativa d’aquest cicle educatiu i que es podrà completar en dos o tres anys, comptarà amb 12 hores de matèries comunes (dues menys que ara) i nou hores de matèries de modalitat (tres hores menys). Aquestes cinc hores que es resten a les matèries comunes i de modalitat es destinaran a les matèries optatives, que passaran de quatre a nou hores, per donar una major «flexibilitat» a l’oferta educativa dels alumnes. Aquesta distribució es contempla en l’esborrany de currículum de Batxillerat elaborat pel Departament d’Educació, que es preveu començar a impartir el proper curs, encara que abans s’ha de debatre amb la comunitat educativa i aprovar-se el decret corresponent.