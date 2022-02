El CAR Jove de Roses incorpora des d’avui al seu equip un alumne en pràctiques provinent del cicle de grau superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva que s’imparteix a l’institut Illa de Rodes, on desenvoluparà tasques de suport i disseny d’activitats esportives, d’animació i de lleure. La durada de les pràctiques serà des d’aquest mes de febrer fins al juny, període durant el qual l’alumne completarà la seva formació amb l’aplicació dels coneixements adquirits dins l’àmbit laboral.

En aquests moments, l’estudiant es troba cursant el segon curs del cicle d’Ensenyament i Animació Socioesportiva, últim curs del grau, el qual li permetrà obtenir la titulació de director de lleure. L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i l’institut Illa de Rodes inicien aquesta col·laboració amb l’objectiu de completar la formació dels estudiants i oferir-los una experiència pràctica dins el món laboral de l’esport i el lleure. La voluntat és intensificar les relacions entre el món educatiu i la realitat professional, col·laborant en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants.

Les funcions que desenvoluparà l’alumne durant el període de pràctiques consistiran en la programació d’activitats d’animació socioesportiva per al temps lliure, així com en el disseny de sessions de jocs físic-recreatius i d’activitats físico-esportives, tant individuals, com d’equip i d’implements, adaptades a diferents tipologies d’usuaris. Altres programacions en les quals treballarà seran tallers culturals, vetllades i espectacles, activitats en el medi natural i en les diferents activitats de lleure i animació que ofereix el CAR Jove.

En tot moment, les activitats programades hauran de seguir les directrius de l’Àrea de Joventut de Roses, marcades d’acord als objectius de l’àrea i a les necessitats dels seus usuaris i usuàries.

Per a Verònica Medina, regidora de Joventut, "un dels compromisos ferms que tenim com àrea de Joventut és donar suport al col·lectiu juvenil del nostre municipi en la construcció del seu projecte de vida. A través d'aquesta actuació volem aportar el nostre petit granet de sorra en l'acompanyament del/de la jove cap a una possible emancipació".