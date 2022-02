Els cursos i tallers programats pel CAR Jove de Roses per a la nova temporada han comptat amb un gran èxit participació. Un centenar de joves participa des d’aquesta setmana en alguna de les propostes oferides pel centre, que tracten disciplines molt variades pensades en els interessos i motivacions dels propis joves, i que van des del curs de cuina juvenil, fins als tallers de grafits o de streaming i edició de vídeos.

La gran acceptació de les propostes ha fet que tallers com els de ping-pong, cuina, influencer zone o costura, hagin esgotat places, mentre que la resta estan a punt d’assolir el ple. Cada curs compta amb un aforament de 10 participants i està adreçat a joves d’entre 12 i 29 anys. En la present programació s’ofereixen els cursos i tallers de dansa, cuina juvenil, còmic i manga, streaming i edició de vídeos, manualitats, anglès per viatjar, costura i disseny, ping-pong, grafit i bellesa. Totes les activitats són gratuïtes.

Verònica Medina, regidora de Joventut, assenyala que des de l’àrea "continuem treballant en benefici dels nostres joves. Volem que tothom hi participi i s'ho passi bé, per això mateix hem fet una gran aposta pel que fa a la varietat de les activitats i que totes siguin gratuïtes per a fomentar la participació i la igualtat d'oportunitats."

Aquesta programació se suma a les activitats formatives, d’assessorament i lúdiques que el centre realitza de manera continuada, com és el cas dels cursos de monitor/a de lleure infantil i juvenil, el servei d’orientació psicològica, el reforç escolar per a estudiants d’ESO, el Punt d’Informació Juvenil (sexualitat, salut, viatges, estudis, voluntariat, feina...), o els espais Aula d’Estudi, Buc d’Assaig i Ludoteca, on passar una bona estona en companyia de joves que comparteixen les mateixes inquietuds.