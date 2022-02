El Departament d'Educació ha anunciat que totes les escoles de la ciutat de Girona tindran "menys de 20 alumnes per aula" de cara al curs vinent. El director dels serveis territorials d'Educació, Àdam Manyé, ha recordat que a la ciutat hi ha hagut una baixada de la natalitat però malgrat tot es mantindrà l'oferta de línies que hi ha actualment a la ciutat a educació infantil i primària, que són 47 grups. Per altra banda, Manyé ha recordat que segueixen treballant amb l'Ajuntament pel centre de noves oportunitats que es preveu obrir al sector Est. L'objectiu de les dues administracions és obrir-lo al setembre com un "recurs per a tota la ciutat", tal com ha dit el regidor d'Educació, Àdam Bertran.