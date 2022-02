Dictapp, una plataforma creada per a treballar l’ortografia de manera personalitzada a partir de dictats i activitats als centres educatius de Catalunya i les Illes Balears (no s’hi inclou el País Valencià perquè no es tenen dades significatives), presenta els resultats de l'anàlisi de més d'un milió de faltes d'ortografia fetes per l'alumnat català, entre primària i batxillerat. L'estudi recull dades entre setembre de 2019 i desembre de 2021.

L'aplicació detecta i identifica cada falta d’ortografia comesa i la classifica segons quinze categories.

En general, el 36% de les faltes són d'accentuació; el 9%, sobre la B i la V; i el 8%, sobre la vocal neutra.

Dictapp fa dues versions diferents de les locucions dels dictats a disposició dels centres, una per al català oriental (part oriental del Principat i les Balears) i una per a l'occidental. D’aquesta manera es poden separar les dades d’un i altre bloc dialectals per tal de poder-les comparar.

Com és d’esperar, si es comparen els percentatges la diferència més gran es troba en allò tocant a la neutralització vocàlica. La categoria de la vocal neutra, que en el bloc occidental passa a la desena posició de la llista i quasi té la meitat d’incidència, i la categoria de la O/U àtones, que també experimenta un descens en la part occidental, per bé que no tan acusat.

Malgrat això, cal dir també que en el bloc occidental hi ha algunes faltes particulars en vocals neutres a final de paraula que no trobem al bloc oriental, com per exemple el nom de la mateixa capital del Segrià escrit com Lleide.

Influències entre llengües

Lògicament s’observen grafies errònies fruit de la contaminació (de vegades ortogràfica, però també lèxica o gramatical) entre català i castellà, tant en un sentit com en l’altre. En català veiem casos típics com accentuar erròniament paraules planes com si fossin hiatos castellans (tenía, coneixía, havía...).

En la versió castellana de Dictapp (utilitzada al Principat i les Balears) hi trobem també errades provocades per la influència del català. Aquests són només alguns dels casos recollits: d’arrel ortogràfica, en trobem casos com pressión per presión, leies per leyes, interferències per interferències o hablar-le per hablarle; d’arrel més lèxica, obrió per abrió, acceptación per aceptación, judjarte per juzgarte, síntesi per síntesis o augmentan per aumentan.

Per zones geogràfiques

Els alumnes de diferents zones del domini lingüístic català s’equivoquen en coses diferents? Sembla que no a grans trets però sí en algunes coses concretes, que poden ser consistents amb les serves variants dialectals, com per exemple la neutralització vocàlica, com ja hem vist abans.

A banda d’això, destaca el percentatge de faltes que tenen a veure amb la representació gràfica dels sons postalveolars (g, j, etc.) que hi ha a les terres gironines, que potser pot tenir a veure amb la diferent pronúncia que es fa en els parlars gironins en alguns casos. En els mateixos parlars, potser algú podria esperar més errades amb els accents oberts i tancats, però no és així.

Pot sorprendre també la gran incidència que té la categoria Accentuació general a Tarragona, amb un percentatge força més elevat que a la resta malgrat que a totes les zones està en primera posició.

Etapes educatives

La comparació de les diferents etapes no descobreix grans diferències, per bé que sí que hi ha alguns tipus de faltes que canvien significativament la seva posició a la llista i el seu percentatge d’incidència. Passa amb categories com La lletra H, Accents diacrítics o La vocal neutra. Cal recordar que el valor numèric no és absolut, sinó que correspon al percentatge d’aquella categoria sobre el total de faltes.

Per exemple, si mirem el percentatge d’incidència de la categoria Accentuació general, al Batxillerat és bastant més alt. Això ens podria fer pensar que els alumnes de Batxillerat fan més faltes d’accentuació que els d’ESO, però potser la resposta és que fan menys faltes de les altres categories i per això puja el percentatge. I aleshores una possible explicació seria que han solucionat altres faltes però no encara l’accentuació. Cal recordar també que Dictapp té 5 nivells diferents de dificultat i és plausible pensar que els cursos de Primària (de 4t a 6è), ESO i Batxillerat treballin majoritàriament en nivells diferents.