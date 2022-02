L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses organitza una nova edició de cursos durant la propera primavera, amb formacions en idiomes, higiene alimentària, atenció a la dependència i informàtica i noves tecnologies. Els aturats inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball disposen de reducció en les tarifes d’inscripció, mentre que els joves de 16 a 29 anys inscrits en el Programa Garantia Juvenil, estan exempts de pagament.

Els cursos d’idiomes ofereixen classes de nivell inicial (A1) de francès, anglès i alemany, adreçats a persones sense coneixements previs i dirigit a desenvolupar tasques d’atenció al públic en l’àmbit laboral. En el cas de francès, existeix també la possibilitat d’optar per un segon grup de nivell inicial (A2), destinat a persones que ja tenen un cert coneixement de la llengua.

En l’apartat d’informàtica i noves tecnologies, trobem els cursos d’alfabetització digital (per a persones sense coneixements d’informàtica previs), els de processador de textos, full de càlcul, iniciació a internet i cerca de feina a internet.

S’ofereix també el curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, el qual permet obtenir el certificat de professional per treballar en residències i institucions socials i que inclou pràctiques en empreses. Per últim, pensant en les persones que estiguin treballant o desitgin fer-ho en el sector de la restauració o del comerç alimentari, es tornen a oferir dos cursos d’higiene alimentària: el curs de manipulador d’aliments i el d’al·lèrgens.

Els cursos estan oberts a tot el públic, tot i que compten amb reducció de tarifes en el cas de persones desocupades que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat, mentre que els joves de 16 a 29 anys que estiguin inscrits al Programa Garantia Juvenil, tenen exempció de pagament. Les inscripcions es poden realitzar a a la web inscripcions.roses.cat, o bé al Servei d’Atenció al Ciutadà- SAC, de dilluns a divendres de 8 a 14 h, en aquest cas demanant cita prèvia al 972 252 400 o bé a citaprevia.roses.cat.

Per la seva banda, l’Oficina de Català de Roses ofereix també un ampli ventall de cursos de català en diverses modalitats (presencial, virtual i en línia) i que van des dels nivells inicial, bàsic i elemental (per aprendre a parlar el català), als nivells intermedi, de suficiència i superior (per aprendre a usar correctament el català escrit).