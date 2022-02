Un grup d'alumnes de l'institut Cendrassos de Figueres han participat - el passat 27 de gener - en l’acte que organitza cada any el Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust.

El centre figuerenc havia sigut seleccionat per representar el col·lectiu de les persones amb discapacitat que havien patit l’Holocaust i la persecució nazi. Des de l'inici d'aquest curs, l'alumnat d'Història del Món Contemporani del Cendrassos ha estat treballant el tema recopilant informació de fets i de testimonis del passat, així com entrevistant-se amb diversos representants del col·lectiu per conèixer de primera mà les seves inquietuds actuals. La informació obtinguda ha sigut la base per elaborar el text amb les conclusions del projecte.

L’alumna Laia Sala va ser l'encarregada de llegir-ho al Parlament de Catalunya, en representació de tot l’institut i davant la presència, entre d’altres, del president de la Generalitat Pere Aragonès i de la presidenta del Parlament Laura Borràs.