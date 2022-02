El projecte educatiu de La Salle Figueres pretén despertar, en els infants, joves i adults preguntes sobre justícia, solidaritat i pau i desigs de recerca de resposta i d’accions de compromís. En un context global en què la situació econòmica a escala mundial ha evidenciat encara més la pobresa i la desigualtat existents i amb la intenció d’englobar tota l’acció solidària de la nostra institució, va néixer La Salle Solidària, un projecte a través del qual es crearan sinergies entre la comunitat lasal·liana i la societat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones sense importar si viuen al nostre país o a qualsevol altre indret del planeta: «No importa el lloc, importen les persones». Tota la nostra comunitat està cridada a participar d’aquesta nova macroiniciativa que cerca confirmar que «La Salle és 100% escola, 100% solidària».

Solidaritat a La Salle Figueres

La Justícia, la Solidaritat i la Pau, definida com a JUSP, és un dels elements identitaris i diferenciadors del programa educatiu del nostre centre. És part de l’ADN lasal·lià. La nostra comunitat educativa participa anualment en campanyes de solidaritat a través de Fundació Comtal i a través de Proide, les ONG vinculades a La Salle. A banda d’això, també participem en campanyes que es promouen des d’altres entitats socials de l’entorn o del mateix centre. Col·laborem amb Children of Africa, el Banc d’Aliments de l’Alt Empordà, Càritas, la Marató i altres entitats de l’entorn. També ens comprometem en campanyes urgents, sorgides de situacions excepcionals, com urgències humanitàries. També, les tres etapes educatives celebrem dies internacionalment reconeguts com el Dia de la Pau.

La gran sensibilitat que mostra tota la comunitat educativa en temes de solidaritat es va fer evident a la campanya solidària de Nadal, la confecció d’origamis per La Marató i el voluntariat que realitzen els alumnes de 4t ESO, entre altres activitats.

Fundació Comtal i Proide

Des dels anys 90, La Salle coopera amb dues organitzacions que treballen per la Justícia Global: la Fundació Proide i la Fundació Comtal. La seva tasca social nodreix la programació curricular oficial de La Salle, incorporant elements didàctics que promouen i impulsen els valors de la JUSP. Els centres educatius promouen i faciliten la participació dels alumnes i la comunitat educativa en activitats de voluntariat.

La solidaritat al currículum

A La Salle Figueres promovem i facilitem que els alumnes d’Infantil, Primària i Secundària i la Comunitat Educativa en general participin en activitats basades en el voluntariat de La Salle Solidària. La comunitat lasal·liana no només coneix la realitat i aprèn a tenir-ne una visió crítica, sinó que es compromet a través de diversos programes. Així doncs, es fomenta el voluntariat i la solidaritat a través de diferents activitats i també amb la col·laboració de l’entorn.

Els alumnes de 4t ESO participen en el projecte d’escola Aprenentatge i Servei (ApS). Aquest projecte es divideix en dues grans fases: en primer lloc, fins al mes de desembre, els alumnes reben formació, xerrades de diferents entitats i participen en dinàmiques que els introdueixen al món del voluntariat; en segon lloc, a partir del mes de gener, els alumnes, organitzats en grups, duran a terme un projecte de voluntariat que escolliran lliurement.

Quatre generacions a El Dofí

Ja fa quatre cursos que els alumnes de 4t ESO s’engresquen a fer de voluntaris i voluntàries a el Dofí. La missió de l’entitat és contribuir a la inclusió social a través del lleure. La tasca de l’entitat és la d’oferir als joves amb discapacitat intel·lectual un espai i un temps d’oci i lleure de qualitat. Cinc alumnes de 4t ESO, aquest curs, hi participen com a voluntaris i voluntàries donant suport a les activitats dels dissabtes a la tarda. I coincideixen amb exalumnes que van començar el voluntariat fa uns quants cursos i van voler continuar la seva tasca i, per tant, ja formen part de la plantilla de monitors voluntaris.

