L’associació figuerenca Children of Africa vetlla per l’Educació de qualitat per les comunitats rurals de Kènia. Ara ha finalitzat la construcció i l’equipament de l’última aula de l’escola Mbandi School, situada en un poblat rural del sud-est de Kènia. L’Ajuntament de Figueres ha subvencionat el projecte amb 12.115 euros. A la mateixa escola, l’Ajuntament ja hi havia subvencionat la construcció d’alguna altra aula i de la connexió de l’aigua juntament amb instal·lació de tancs.

Cooperació internacional Gràcies a aquesta subvenció, s’ha pogut fer front a finançar la major part del projecte. Part de les despeses d’adquisició de material escolar han anat a càrrec de l’associació i el govern local ha aportat 20 pupitres. En aquest projecte Children of Africa ha treballat amb la contrapart CODAK. Amb aquesta aula, la intervenció i cooperació amb aquesta escola, iniciada el 2016, es dona per finalitzada, ha explicat la presidenta i voluntària de l’associació, Susanna Gómez. Les actuacions que s’hi han dut a terme entre 2016 i 2021, a través de Children of Africa, han consistit en la construcció i l’equipament de tres aules i tres banys; en la construcció d’una cuina escolar, d’una oficina i en facilitar la connexió d’aigua i instal·lació de dos grans tancs d’aigua. També s’ha fet entrega de material escolar i esportiu i s’ha tirat endavant l’agermanament amb una escola de Navarra, San Cernin, de manera que diferents alumnes d’aquest centre han pogut visitar l’escola de Kènia Mbandi School cada mes de juny per poder fer possible un intercanvi cultural. L’entitat també ha organitzat seminaris sobre noves tecnologies i salut i lligues de futbol socioeducatives per involucrar joves en els projectes de l’escola. L’educació, la sanitat i l’empoderament de la dona són els tres eixos d’acció fonamentals de l’ONG Children of Africa, amb delegació a Figueres i a Barañain (Navarra). L’entitat ofereix a l’altempordanesos/es la possibilitat de realitzar un voluntariat internacional en aquestes poblacions donant un cop de mà als diferents projectes que té en marxa al país africà.