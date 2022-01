El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que el C2 no serà un requisit per als docents fins al 2024. Fins llavors, ha dit, el certificat es considerarà un mèrit a l'hora d'accedir a una plaça de docent. El conseller també ha remarcat que aquest desplegament "progressiu" contempla "acompanyar" el professorat actual perquè vagin adquirint aquesta acreditació. Cambray ho ha dit des de Castelló de Farfanya (Noguera), on ha acompanyat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a visitar l'escola del municipi, inaugurada el 1933 pel llavors president de la Generalitat, Francesc Macià.

Educació desenvoluparà el projecte en dues fases. La primera entre 2022 i 2024, en què s'incentivarà al professorat que acrediti el C2 amb un increment de puntuació coma mèrit de baremació en les diferents convocatòries. Per exemple, s'incrementarà la puntuació actual en els concursos de traslladats, els concursos de mèrits, les oposicions docents o els estadis docents per aquells que obtinguin el C2. La segona fase començarà el 2024 i, de forma progressiva, es començarà a introduir com a requisit d'accés a la funció docent, a la borsa i per a tot el personal en actiu.