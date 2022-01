La Conselleria d’Educació de la Generalitat facilitarà que els professors de secundària puguin atendre alumnat de primària als centres concertats. Aquestes escoles tenen problemes per cobrir les baixes laborals causades per la covid-19, ja que no compten amb la borsa de treball dels centres públics, sinó que tenen borses pròpies, més reduïdes.

És la solució que ha plantejat aquest dijous el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, durant una entrevista a RAC-1 recollida per Europa Press. Cambray ha explicat que el Govern publicarà en les pròximes 48 hores una resolució que disposi aquesta possibilitat, en resposta a la petició de les escoles concertades. Aquests havien demanat a Educació flexibilitat per contractar estudiants d’últim curs de Magisteri com a opció excepcional per cobrir baixes. Els centres concertats han valorat positivament la mesura, però han assenyalat que continuaran demanant altres alternatives. «Valorem positivament aquesta flexibilització dels criteris, perquè ajudarà les escoles en aquests moments d’alts nivells de contagi. Però continuarem treballant amb Educació per demanar altres mesures, perquè si els contagis segueixen a l’alça, es podria donar el cas que, tot i que es flexibilitzin els requisits, no trobéssim candidats», ha assenyalat a EL PERIÓDICO Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), una de les grans patronals de l’escola concertada. Aquesta mesura anunciada pel conseller a la ràdio també afectarà els centres educatius dependents d’ens locals com ajuntaments o diputacions, que també treballen amb una borsa independent de la del departament.