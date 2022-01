L'Alt Empordà és, des de l'arrencada del segon trimestre del curs escolar, la comarca gironina on la sisena onada de la Covid-19 ha irromput amb més força. I els centres educatius no han estat una excepció. Només una setmana després de la tornada a les aules, El Pedró de l'Escala ja és el segon institut públic amb més persones confinades de Catalunya. En total, l'equipament en suma 123 (entre alumnes i personal docent), just al darrera de l'Institut Escola del Treball de Barcelona, que ahir va registrar 194 persones confinades.

Tot i que de moment el centre altempordanès no ha hagut de confinar cap grup, els 47 positius registrats en els darrers deu dies han obligat a enviar a casa als alumnes positius i, per extensió, als companys no immunitzats. Aquesta equació ja afecta a 15 dels 21 grups del centre, on, com a mínim, hi ha un alumne positiu. «És un desgavell, no pots avançar matèria en igualtat de condicions perquè constantment falten alumnes», va assenyalar ahir la directora del centre, Maria Rosa Albert. Aquest escenari s’agreuja amb el pas d’ESO a Batxillerat, una segona etapa en què, segons Albert, «hi ha més alumnes no vacunats». I és que en un darrer curs a contrarellotge, marcat pel termini dels exàmens de Selectivitat, els estudiants fan mans i mànigues per a no perdre el fil. «El problema no són només els set dies que han d'estar a casa, sinó que cada dia en faltaran dos o tres més», va reconèixer la responsable del centre. L'angoixa conviu amb un estadi de nerviosisme constant. I és que en un context en què la pandèmia avança sense treva, els alumnes de 2n de Batxillerat estan en el punt de mira. «Quan fèien 4t d'ESO van haver d'estar-se més de mig curs a casa, l’any passat estaven confinats cada dos per tres i vam haver de combinar l'ensenyament presencial amb el telemàtic, i ara cada vegada que hi ha un positiu a l’aula els alumnes no immunitzats han de marxar a casa», va sentenciar. I és que Albert va reconèixer que aquesta és la onada de la pandèmia que més els ha afectat. Amb tot, va voler posar sobre la taula que «aquesta manera de confinar és molt més difícil de gestionar» i va afegir que «no totes les classes són viables de fer online i resulta molt complicat fer-les per separat».

Aquesta situació, va reconèixer Maria Rosa Albert, «és insostenible», i va advertir que «si aquest curs haguessim de tornar a confinar les aules per un alumne positiu, a hores d’ara ja tindríem el centre tancat amb més del 70% de les classes afectades». Als alumnes confinats s’hi afegeix un problema afegit: els docents de baixa. «Vam començar el segon trimestre amb tres professors confinats i ara ja en són vuit». El col·lapse als Centres d'Atenció Primària alenteix la gestió de les baixes i, en molts casos, impedeix que el departament d'Educació n'aprovi la substitució. «El 50% de les nostres baixes no s’han cobert perquè els docents no han aconseguit el document fins al cap de 48 o 72 hores i per tan pocs dies ja no ha pogut venir cap substitut».

A les portes del col·lapse

La directora del centre educatiu va advertir que la setmana vinent es poden trobar en un escenari de «descontrol». En aquest sentit, va assenyalar que «aquesta setmana encara l’aguantem, però la setmana vinent tornaran els alumnes després de la quarentena, sortiran més positius i els CAPs ja no tenen el control de qui és positiu i qui no, tot passa per nosaltres». De moment, la situació és de supervivència. «Hi ha classes que no les podem cobrir i els alumnes han d’estar sols», va confessar.