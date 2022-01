La sisena onada de la covid és la que més està afectant els menors i, en conseqüència, també les llars d'infants. Des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que n'agrupa unes 130 privades, calculen que tenen un 20% d'educadores confinades per covid, i entre un 10 i un 15% d'infants.

La membre de la junta de l'associació, Marta Camí, explica a l'ACN que en el cas dels infants no és tant que es detectin casos des del centre sinó que bona part són confinaments perquè els progenitors són positius i els menors, en no estar vacunats, han de fer quarantena. "Estem trampejant, com tots", diu sobre la situació actual. Tot i això, explica que el fet de tenir majoritàriament més personal del mínim legal, els està permetent cobrir les baixes.

Camí reconeix que l'inici del segon trimestre ha comportat molta feina de gestió relacionada amb la covid. En aquest sentit, assegura que els referents covid de les llars estan "desbordats". Tot i això, posa en valor que els circuits estan funcionant i que quan es detecta un cas s'activen els protocols per tal d'oferir les proves d'antígens als grups. "Tothom està treballant al màxim", afirma.

Constata però que la simptomatologia en els més petits continua sent poca i "molt difícil" de distingir d'un refredat habitual en aquestes edats.

Aquesta onada està provocant la simultanietat de baixes laborals als centres escolars. Camí explica que malgrat això és així, de moment, estan podent mantenir el servei ja que la gran majoria de les llars tenen més personal del necessari. Així, assegura que pràcticament totes estan cobrint aquestes incapacitats temporals amb personal propi. La membre de la junta de l'Associació confia que s'arribi aviat al pic d'aquesta sisena onada de la pandèmia i poder mantenir aquesta gestió de les baixes.

Reconeix però que si la incidència supera aquest 20% actual serà més difícil. La situació també depèn de les escoles, ja que algunes ja van viure afectacions més grans al desembre, en l'inici de l'onada, i ara estan bé. Altres en canvi havien arribat al gener sense afectacions molt grans per la covid i ara sí que n'estan tenint.