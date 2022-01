Tota la comunitat educativa de l'Escola Anicet de Pagès de Figueres s'ha unit per reclamar a l'Ajuntament la seva conserge Isabel pugui conservar el seu lloc de treball, després que els han comunicat que ha d'abandonar aquesta plaça per deixar el lloc a una altra persona. Alumnat i docents s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament, aquest divendres, 14 de gener, per reivindicar la petició de conservar la Isabel treballant a l'escola.