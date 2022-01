El Departament d'Educació ha declarat 77.060 positius per covid més des de l'últim dia del primer trimestre, segons e primer balanç de la conselleria després de les vacances de Nadal. Així, s'han acumulat 122.529 positius des de l'inici de curs, mentre que el darrer dia del primer trimestre eren 45.469 casos. Actualment hi ha un grup escolar confinat, d'un total d'uns 72.000, i 28.087 persones en quarantena. D'aquestes, 22.572 alumnes, 5.509 docents o personal d'administració i serveis i 6 personal extern. Cal tenir en compte però que ara només es confinen el contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l'aula amb covid. D'altra banda, hi ha com a mínim uns 2.000 docents de baixa.

El primer trimestre va finalitzar el 22 de desembre amb 291 grups confinats i 74.945 persones en quarantena. L'any passat, el segon trimestre va començar amb 19 grups escolars confinats i 1.560 persones en quarantena, després que es retardés uns dies de la data inicialment prevista per evitar contagis.

Actualment, no hi ha cap centre tancat completament per Covid-19, mentre que el darrer dia del primer trimestre n'hi havia quatre. D'altra banda, hi ha un centre amb un grup confinat, quan el 22 de desembre eren 164 els centres amb algun grup afectat. En els darrers 10 dies s'han registrat 33.907 positius per covid-19, dels quals 27.291 d'alumnes, 6.610 de docents i personal d'administració i serveis i 6 de personal extern.

2.088 nomenaments en dos dies

Pel que fa als docents, Educació ha fet fins a 2.088 nomenaments d'interins per cobrir les baixes iguals o superiors a cinc dies. En concret, en van fer 571 divendres i 1.517 aquest dilluns. El Departament té previst fer nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.

Han de servir per cobrir totes les baixes a partir de 5 dies, 2 menys que fins ara. També es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. Per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera. Per demarcacions, on hi ha hagut més nomenaments ha estat a la del Maresme-Vallès Oriental, seguida de la del Vallès Occidental, de la del Baix Llobregat i de la de Girona.

En concret, a la demarcació amb més nomenaments se n'han fet 257, a la segona 218, a la tercera 211 i a la quarta 154. Per darrere, la demarcació de Barcelona Comarques ha rebut 152 nomenaments, la de Tarragona 134, el Consorci d'Educació de Barcelona 130, la de Lleida 120, la de la Catalunya Central 76 i la de les Terres de l'Ebre 65.