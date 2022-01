CCOO ha exigit mantenir totes les quarantenes a infantil i primària i ha considerat "incomprensible" la decisió d'eliminar-les quan hi hagi menys de cinc positius en una classe. El sindicat ha recordat que s'està en un moment de "màxima incidència" de contagis i ha augurat que la decisió deixarà la comunitat educativa "indefensa". Ha afegit que la decisió no va acompanyada de cap mesura extra de prevenció i ha recordat que la població infantil encara no està vacunada, així com que part del personal no ha rebut la tercera dosi. CCOO ha reclamat també garantir les substitucions del personal dels centres per evitar la sobrecàrrega de feina degut a l'elevat nombre de baixes que preveu.

El sindicat ha insistit en la necessitat d'aplicar ventilació mecànica i de fer tests de detecció entre els contactes estrets de casos positius en els grups bombolla de manera ràpida i senzilla. Ha reclamat la posada en marxa de manera efectiva dels comitès de seguretat i salut, en concret de la comissió paritària. Ha afegit que l'execució i seguiment dels protocols sanitaris als centres s'ha de fer amb rigor i amb l'acompanyament del Departament d'Educació. I, en definitiva, ha reclamat més recursos per garantir la seguretat d'alumnes i personal.