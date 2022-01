Després d'unes vacances de Nadal marcades per l'auge de l'òmicron, que ha enfilat els contagis per sobre dels 30.000 casos diaris, els escolars tornen a les aules aquest dilluns amb un nou protocol covid. A partir d'ara, s'eliminen les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de covid-19 o menys de cinc positius.

Es tracta d'una mesura, aprovada aquest divendres per la Comissió de Salut Pública, amb el Ministeri de Sanitat i les autonomies, que aspira a blindar la presencialitat a les aules. Amb tot, la decisió ha causat controvèrsia en plena onada de contagis. Mentre que el sindicat USTEC preveu un "polvorí" de virus si no hi ha més restriccions, l'aFFaC crida a la normalitat reduint riscos. Fins ara, havien de fer quarentena els grups escolars amb almenys un cas positiu. Això excloïa els alumnes o professors que haguessin passat la covid en els últims sis mesos o que tinguessin la pauta completa de vacunació. Per tant, els menors de 12 anys, que van rebre la primera dosi a mitjans de desembre i no els toca la segona dosi fins al febrer, havien d'aïllar-se en cas de ser contactes estrets. Això canviarà a partir d'aquest dilluns, quan una classe només s'haurà de confinar quan compti amb almenys cinc positius o un 20% d'alumnes contagiats en un període igual o inferior a set dies. Es tracta d'una modificació del protocol covid que, si bé quedava fora dels plans del Govern a una setmana del retorn a les aules, finalment sí que entrarà en vigor, entre crítiques per part d'alguns sectors. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, assegura que la reducció de quarentenes és una "inconsciència" en ple auge d'òmicron. Segons el sindicat, la mesura hauria d'aplicar-se "més endavant", quan baixés la incidència de covid, i hauria d'anar acompanyada de cribatges amb proves PCR per tal de frenar la transmissió a les aules. Per contra, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) celebren el nou protocol perquè consideren que ajudarà a "garantir el dret a l'educació", en paraules de la seva presidenta, Belén Tascón. Catalunya, amb més d'un 76% del conjunt de la població vacunat amb la pauta completa i al voltant d'un 30% dels menors de 12 anys amb la primera dosi, va marxar al desembre de vacances escolars amb quatre centres educatius confinats (un 0,08% del total) i uns 291 grups aïllats (un 0,4% del conjunt). Al final del primer trimestre, les escoles i instituts van notificar 74.945 persones confinades, una xifra insòlita des del pic registrat durant el curs passat, quan el 31 d'octubre es va informar de 85.994 persones fent quarentena. Les autonomies han acordat de forma unànime aquesta setmana el retorn presencial a l'activitat educativa. Segons la ministra d'Educació, Pilar Alegría, les aules són "espais segurs" i la tornada a les classes es farà amb "prudència, tranquil·litat i seguretat", seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i potenciant la ventilació creuada, la neteja de mans, les mascaretes i la vacunació. 571 substituts D'altra banda, el Departament d'Educació ha nomenat 571 interins i substituts per cobrir les baixes per covid-19 de mestres i professors a partir de dilluns, dia del retorn a les aules després del període de vacances de Nadal. Segons fonts de la conselleria, divendres ja es van fer aquests nomenaments i es preveu que dilluns n'hi ha més per cobrir les noves baixes que es comuniquin. El Departament ha previst diverses "mesures excepcionals" per garantir que els centres puguin obrir amb normalitat, entre les quals hi ha que es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies. A més, durant els propers dies, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència si hi ha centres amb més de tres baixes inferiors a 5 dies. La conselleria també preveu fer nous nomenament telemàtics els dies 10, 11 i 12 de gener.