El Govern de la Generalitat ha comunicat aquest diumenge el canvi de protocol sobre quarantenes als centres educatius que es començarà a aplicar a partir de dilluns després de la decisió de divendres de la Comissió de Salut Pública d'eliminar les quarantenes si hi ha casos esporàdics a l'educació infantil i primària.

Tot i que les recomanacions de la Comissió de Salut Pública no ho establia, el Govern oferirà un test d'antígens gratuït a tots els alumnes d'un grup de convivència estable on hi hagi un positiu. A més, els alumnes d'infantil i primària immunitzats –amb la pauta completa o que hagin passat la malaltia en els darrers 3 mesos- estaran exempts de fer quarantena i podran seguir anant a l'escola.

Així, a partir de dilluns s'eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària. Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, únicament s'indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies.

En aquest cas, els alumnes immunitzats n'estaran exempts i només faran quarantena els alumnes no immunitzats. Es consideren immunitzats aquells alumnes amb la pauta completa –actualment el 2,7% de la població de 5 a 11 anys- i aquells que hagin estat positius en els darrers 3 mesos. Els immunitzats podran, per tant, seguir anant a classe.

Fonts de Salut, però, remarquen a l'ACN que hi podran tornar però extremant les mesures de prevenció, ja que han estat contacte estret d'un positiu.A secundària, es mantenen els protocols establerts. L'alumnat immunitzat tampoc haurà de fer quarantena, mentre que els no immunitzats hauran de quarantenar-se durant 7 dies.

El Govern sí ha decidit que, quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, "oferirà i recomanarà" la possibilitat de fer un test d'antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o un centre d'atenció primària.

En un comunicat, l'executiu remarca que aqueta mesura "no està inclosa entre les recomanacions" del document aprovat per la Comissió de Salut Pública, però que l'autoritat sanitària catalana ho considera "important per afavorir el control de la pandèmia".

El Govern està treballant en l'adopció dels protocols per incorporar aquests canvis i remarca que el sistema sanitari treballa conjuntament amb l'educatiu per informar dels casos i brots, i les actuacions necessàries.A més, està previst que dimarts es faci un webinar amb els referents escolars per informar de tots els canvis.