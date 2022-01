El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha garantit aquest diumenge que es cobriran totes les baixes per covid-19 que es produeixin als centres educatius a partir de dilluns. "Cada dia farem nomenaments", ha assegurat Cambray en declaracions a TV3. De fet, el Departament d'Educació ja va nomenar divendres un total de 571 interins i substituts per cobrir baixes per covid als centres a partir de dilluns.

De fet, Cambray ha assegurat que dilluns, dia de la tornada a l'escola després del Nadal, estaran cobertes amb un substitut totes les baixes que ja s'han comunicat. El Departament també té previst fer nous nomenaments dilluns mateix per cobrir les noves baixes que es comuniquin. En la mateixa línia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Gonzàlez-Cambray ha qualificat de "precipitada" la manera en què s'han fet els canvis als protocols de quarantenes a les escoles. Els canvis van ser aprovat divendres per la Comissió de Salut Pública. Però ha assegurat que el seu departament i el de Salut han estat treballant perquè dilluns estigui tot apunt per a una tornada a les escoles "segura". El Departament d'Educació ha previst algunes "mesures excepcionals" per garantir l'obertura amb normalitat de dilluns. Entre aquestes hi ha que es cobriran les baixes iguals o superiors a 5 dies; que durant els propers dies, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies, i fer nomenaments telemàtics els dides 10, 11 i 12 de gener.