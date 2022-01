L'Ajuntament de Figueres vol ampliar l'oferta formativa amb un grau superior vinculat a les energies renovables i un d'arts escèniques per al curs que ve. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que busquen ser "referents" en la formació professional. "Som conscients que tenim empreses que volen venir a la comarca i estem treballant les necessitats que hi ha des de la taula de formació professional", explica Lladó. En aquest sentit, remarca que és cabdal tenir persones qualificades per atraure noves inversions com la l'Amazon al Logis Empordà. "El grau superior de transports i logística que vam impulsar amb els Cendrassos te més de 30 inscrits i llista d'espera", explica Lladó. Per això, estudien demanar que s'ampliï.

La formació logística obre un nou camí a l'Alt Empordà "Una de les grans accions i objectius que tenim com a ciutat és convertir-nos en referent formatiu i això vol dir cicles de grau mitjà i superior", assegura Lladó. Amb la mirada posada en la propera obertura del magatzem logístic d'Amazon al Logis Empordà, Figueres va anunciar un nou cicle formatiu de grau superior als Cendrassos. El curs començarà el curs que ve però l'èxit ha estat tal que ja tenen una trentena d'inscrits i hi ha llista d'espera. Per això, des de l'Ajuntament s'està treballant en diverses línies, conjuntament amb el Departament d'Educació, els instituts i el sector empresarial a través de la taula de formació professional. Per una banda, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar el nombre de places d'aquest cicle enfocat a un sector que a l'Alt Empordà genera més de 2.500 llocs de treball directes i per al que fa falta personal qualificat. "És cert que el transport i la logística és un sector en auge i que molta inversió s'interessa per aquesta zona per dos motius: la proximitat amb la frontera i que els, tot i que el sol és més car, els costos econòmics són menors", assegura l'alcaldessa. Per l'altra, vol incrementar l'oferta formativa. De cares a l'any que ve, la ciutat treballa per oferir un cicle superior enfocat a les energies renovables i un altre d'arts escèniques. "Nosaltres hem de garantir que la oportunitat hi sigui", afirma Lladó. Un institut de formació integral L'alcaldessa també avança que s'han marcat com a objectiu crear un institut professional de formació integral on "centralitzar tota l'oferta". "Tenim una reserva de sol al POUM", afegeix Lladó.