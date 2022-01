El Govern ha aprovat un acord per protegir jurídicament els docents i els equips directius dels centres educatius que preservin el model lingüístic a l'escola. La decisió s'ha pres a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts després de diverses sentències que obliguen a impartir el 25% d'assignatures en llengua castellana en alguns centres, la qual cosa ataca el model d'immersió lingüística en català. Davant d'això, la Generalitat vol actuar "a tots els nivells i per totes les vies institucionals" per protegir "amb tots els mitjans" el professorat, els equips directius "i la resta de professionals" d'escoles i instituts, segons ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu.

Aquesta protecció passa per posar els serveis d'assessorament, representació i defensa jurídica de la Generalitat al servei d'aquest col·lectiu "davant d'atacs il·legítims i l'exigència de responsabilitat, ja sigui per via política, penal, administrativa o d'altra naturalesa". Alhora, preveu exigir responsabilitats "per la via corresponent" als responsables d'atacs "a persones o col·lectius per la defensa i l'ús del català o per l'exercici de llurs funcions".

Així mateix, l'acord aprovat aquest dimarts referma "la voluntat i el compromís" de l'executiu català amb l'escola catalana i l'ensenyament en aquesta llengua, que "ha tingut un paper rellevant i ha esdevingut una eina clau per garantir la cohesió social de l'alumnat al llarg d’aquests anys". El Govern ha defensat que l'actual sistema d'immersió "es basa en el principi de no-discriminació" per llengua i en el dret i deure de l'alumnat de conèixer "amb suficiència oral i escrita" tant el català com el castellà en finalitzar l'escolarització obligatòria.

Plaja, a més, ha recordat que la llengua catalana "encara és lluny de ser normalitzada" i n'ha posat com a exemple el percentatge de sentències judicials en català, que suposen al voltant del 7% del total. També n'ha reivindicat la constitucionalitat i el consens que suscita "entre els principals grups parlamentaris i, sobretot, al carrer". "Hi ha qui vol intentar-ho destruir, però no se'n sortiran", ha reblat.