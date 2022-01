Govern central, comunitats autònomes i comunitat educativa aposten per no ajornar la tornada a l'escola després de les festes nadalenques, un assumpte que tenen previst analitzar els ministeris de Sanitat, Educació i Formació Professional i Universitats en una trobada amb els consellers autonòmics del ram dimarts vinent, 4 de gener.

La cita tindrà lloc a les 9 h a La Moncloa i serà una de les primeres del nou ministre d'Universitats, Joan Subirats, atès que en la reunió s'abordarà també la tornada a les classes en l'àmbit universitari.

En línies generals, les comunitats aposten per no ajornar la tornada a les classes i defensen la presencialitat, però demanen al Govern central que hi hagi coordinació per saber com actuar de cara al 10 de gener, data prevista perquè els infants tornin a classe.

Extremadura va ser la primera que va obrir el debat en avançar que sol·licitaria una reunió per tractar aquest assumpte durant el passat Consell Interterritorial de Salut per acordar una estratègia comuna.

Per ara, els presidents de Castella i Lleó i de Castella-la Manxa han rebutjat ajornar aquest retorn, i governs com el de Catalunya, Balears, Astúries, la Rioja, Galícia i Comunitat Valenciana ja han assegurat que no es retardarà la tornada a les classes, mantenint-se en les dates previstes, per al 10 de gener.

Altres regions es mantenen a l'expectativa, com la Comunitat de Madrid i Múrcia. Amb respecte Madrid, el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha assenyalat que el Govern regional esperarà "una mica més" per prendre la decisió de com serà la tornada a l'escola després de les vacances de Nadal, mentre que el conseller de Salut de Múrcia, Juan José Pedreño, ha dit que és un procés que ha de quedar en mans de les dades de l'evolució de la incidència i dels casos que hi hagi. Andalusia, per la seva banda, preveu tornar-hi de manera presencial, excepte en nivell 3 d'alerta i des de 3er d'ESO.

Educació aposta per la presencialitat

El Ministeri de Sanitat és qui té competència per decidir què mesures s'haurien de dur a terme a nivell sanitari als centres educatius, però aquestes mesures s'han de tractar conjuntament amb Educació, com així s'ha fet des que va començar la pandèmia.

L'última reunió conjunta entre tots dos Departaments amb els consellers de cada regió es va produir a finals de maig. En aquesta trobada, que es va convocar per abordar l'inici del curs escolar 2021-2022, es va acordar que l'activitat lectiva seria "presencial per a tots els nivells i etapes del sistema educatiu", la possibilitat de flexibilitzar la distància de seguretat d'1,5 metres a 1,2 metres en escenaris de baixa incidència, i el manteniment dels denominats 'grups bombolla' des d'Infantil a 4rt de Primària.

El Departament que dirigeix Pilar Alegria insisteix que el percentatge d'aules confinades en l'última setmana continua estant per sota del màxim registrat (entre un 1,6% i un 1,7%) quan van reobrir les escoles al setembre de l'any passat.

En concret, en l'última setmana lectiva de classes, del 15 al 22 de desembre, es van posar en quarentena un total de 5.433 aules a tot Espanya, xifra que representa un 1,30% del total, segons les dades que han facilitat les comunitats autònomes al Ministeri d'Educació i FP.

En qualsevol cas, l'educació és l'àmbit que més contagis registra des de fa tres setmanes, per sobre de l'àmbit laboral o de l'oci. Segons les últimes dades de Sanitat, en la setmana del 10 al 17 de desembre es van notificar 334 brots amb 1.979 casos als centres educatius, la majoria en Primària, si bé aquestes dades eren més baixes que les que es van registrar en les dues setmanes anteriors, perquè el 15 de desembre és quan va començar la campanya de vacunació infantil.

En aquest sentit, fonts del Ministeri destaquen que, ara mateix, un terç de la població infantil (entre els 5 i els 12 anys) té ja la primera pauta de la vacuna contra la covid-19, de manera que la previsió d'Educació és que, en tornar de les vacances nadalenques, la xifra de contagis disminueixi.

El Ministeri, l'aposta del qual segueix sent la presencialitat, demana no generar "alarma" per aquest assumpte i assenyala que els nens s'estan contagiant en entorns aliens a l'àmbit educatiu i que les escoles continuen sent espais segurs.

La comunitat educativa, en contra d'ajornar la tornada

Tant alumnes com pares, professors i centres, estan en contra d'ajornar la tornada a les classes després de Nadal. "Si s'està tornant a la normalitat laboral i s'estan vacunant ja molts estudiants, no hi ha motiu per ajornar la tornada dels estudiants", assegura la presidenta de la Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants (CANAE), Andrea Henry.

També les associacions de pares com la Confederació de Pares i Mares d'Alumnes (COFAPA) i la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d'Alumnes (CONCAPA) són partidaris de tornar a les aules en les dates previstes, però demanen més mesures i informació sobre la campanya de vacunació.

Per la seva banda, sindicats com a CCOO, CSIF, UGT i STES demanen reforçar les mesures anticovid i que la substitució de docents contagiats sigui més efectiva. "Per a nosaltres, el debat no és ajornar o no la tornada a les classes, sinó posar els mitjans i recursos necessaris per garantir una presencialitat segura", ha dit Francisco García (CCOO). "S'ha d'impulsar la vacunació de nens i adolescents i la dosi de reforç per als treballadors de l'Ensenyament", diu Maribel Loranca (UGT), que també exigeix mesures consensuades entre Govern central i comunitats autònomes.

També els centres púbics, representats en la Federació d'Associacions de Directius de Centres Educatius Públics (FEDADI), no volen ni ajornar la torada a les classes ni que siguin telemàtiques perquè "el sistema d'educació presencial és necessari" i ja es va mantenir la presencialitat quan no s'estaven vacunant menors. En qualsevol cas, el seu president, Toni G. Picornell, exigeix "màxima prevenció".

"Els col·legis privats creiem que, tot i que la situació encara és complicada, cal posar tots els mitjans i recursos per tornar amb presencialitat. És fonamental garantir l'educació i la salut mental dels nostres nens i joves, perquè no es vegin encara més afectats", sosté finalment Elena Cid, directora general de l'Associació de Col·legis Privats i Independents (CICAE).