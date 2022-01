La Comunitat d'Aprenentatge Amistat de Figueres crea el 2015 una comissió mixta formada per docents, alumnes i famílies, amb l'objectiu de fer realitat el projecte de transformar el centre en institut escola. Amb l’objectiu de convertir-se en un institut escola, l’Amistat de Figueres pretén fer créixer el seu projecte de centre i millorar la situació social i educativa de Figueres. Docents i famílies es manifesten cada divendres a la porta de l’escola per fer-se sentir.

L’Amistat es manifesta per ser institut escola. Quan sorgeix aquesta necessitat?

La Comunitat d’Aprenentatge Amistat vol ser institut escola, per oferir una oferta pública des de P3 a 4t d’ESO per seguir oferint a secundària la proposta pedagògica que l’Amistat representa. Tot comença l’any 2015 quan el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres diuen que el curs vinent l’Amistat seria institut escola. Finalment no va ser així. Però a la comunitat de l’Amistat es crea una comissió mixta (formada per docents, alumnes i famílies) per treballar i fer-ho realitat. El 2019 fem arribar una carta al delegat d’Educació a Girona en què li exposem les nostres propostes. Finalment, arribem a principis d’aquest curs i l’Ajuntament en reuneix a mitjan setembre per informar-nos que l’Amistat serà institut escola el curs vinent. Però a mitjan novembre veiem que la proposta no s’ha traslladat a cap òrgan pertinent. Davant l’actual situació educativa i social de la ciutat, una de les aportacions de millora de ciutat és l’Amistat Escola-Institut.

De quina manera el centre s’està preparant?

L’Amistat, a través de la seva comissió mixta treballa per fer possible l’Amistat Escola-Institut. Estem intentant que ens escoltin al Departament d’Educació i que l’Ajuntament de Figueres hi aposti de manera decidida a tots els espais on participa i contribueixi a fer-ho realitat. Alhora s’està revisant dels documents elaborats el 2015 com implementar la secundària a l’Amistat.

Com penseu que beneficiarà la mateixa escola i la ciutat?

La ciutat necessita passos decidits cap a revertir la situació social i fan falta accions com la que proposem. Fer atractiva la ciutat a partir d’iniciatives pedagògiques és una opció de llarg recorregut i que reportarà a la ciutat i la seva comunitat millores substancials. Davant la situació educativa i de sobreocupació dels centres de secundària de la ciutat, cal una mirada diferenciada per part del Departament d’Educació. No podem aplicar els mateixos criteris que en municipis amb una situació social molt millor. No es pot deixar caure una ciutat com Figueres, calen polítiques públiques decidides. Alhora, l’Amistat Escola-Institut, a nivell d’alumnes i famílies representarà l’única opció pública de continuïtat des de P3 a 4rt ESO. Qui ho vulgui, tindrà l’opció d’escollir-ho, que actualment no la té si no és en centres concertats. Donar continuïtat al model d’aprenentatge a secundària posarà en valor el projecte en si i revalorarà la ciutat, guanyarem autoestima com a figuerencs i figuerenques.

El vostre sistema educatiu, com us diferencia d’altres centres?

A l’Amistat treballem per un model inclusiu, participatiu i dialogant, on entenem que l’educació va molt més enllà de l’aula. La Comissió Mixta Escola-Institut fa molts anys que està creada. Hem analitzat la situació educativa actual de Figueres i hem observat que és necessari que l’Amistat sigui institut escola. La comissió vol aconseguir ser un interlocutor amb el Departament d’Educació i l’Ajuntament de com millorar la situació educativa i social de la ciutat pel que fa a l’Amistat Escola-Institut. Per aconseguir-ho volem parlar, dialogar, promoure amb aquests agents que tenen responsabilitat i que han de saber que a l’Amistat hi tenen un còmplice per millorar la situació social i educativa de la ciutat. Ens seguirem manifestant fins a aconseguir-ho.

Des que heu començat a manifestar-vos, heu tingut alguna aproximació per part de l’Ajuntament o d’Educació?

De moment se’ns han obert algunes portes al diàleg amb el Departament d’Educació, però també volem insistir que volem ser interlocutor d’aquestes institucions per l’Amistat Escola-Institut. Pel que fa a l’Ajuntament, com a comissió, malgrat que els hem dirigit una carta amb informació, no hem rebut cap resposta. Alhora, si des de la comissió podem ser d’utilitat per altres qüestions d’interès, la comunitat i la ciutat som aquí per contribuir-hi.