La Diputació de Girona, a través d’un ajut concedit per la Presidència, ha aportat una part molt important del finançament de l’actuació de repicament de les antigues escoles de Torroella de Fluvià. L’actuació ha tingut un cost total de 28.212,96 euros, dels quals 25.000 s’han sufragat amb càrrec a l’ajut concedit per la Diputació, mentre que la quantitat restant, 3.312,96 euros, ha estat aportada per l’Ajuntament amb fons propis. L’obra ha quedat acabada aquesta tardor.

«Vam rebre un ajut per a rehabilitar aquesta sala d’exposicions i hem fet sortir la pedra original», explica l’alcalde de Torroella, Pere Moradell. L’edifici va actuar com a escola fins a l’any 1976, quan l’alcalde anterior va tancar-la. «Aquesta era la part de les nenes», relata Moradell. Emília Canals va cursar tot l’ensenyament allà, del 1946 al 1956, i en guarda molt bons records. «La senyoreta Trini venia amb bicicleta cada dia i la senyoreta Dominga ens ensenyava a cosir, a fer mitja i a parlar en català», explica Canals. Per la seva banda, Rosa Solà, una altra exalumna del centre, encara recorda que «al fons de la sala, hi havia la taula de la mestra i, al seu davant, tres files de pupitres. A més –fa memòria–, hi havia un piano». Aquells eren temps en què «podies començar a anar a escola quan volies i anàvem barrejades les més petites amb les més grans». D’altra banda, l’Ajuntament de Torroella està treballant per quan pugui disposar de l’antiga casa de Can Pageset, un edifici emblemàtic del centre del poble on s’hi havia fet comerç hortícola i era molt concorregut anys enrere. «Contractarem una empresa perquè refaci el teulat, consolidant-lo perquè no caigui, és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i s’ha de conservar», remarca el batlle.