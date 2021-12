Un grup d’alumnes de 3r ESO de l’institut Ramon Muntaner participa en un altre projecte solidari i aquest cop ha impulsat un intercanvi epistolar amb joves estudiants d’Uganda en situació de risc de pobresa. Els alumnes els han escrit cartes en anglès amb il·lustracions, missatges en la seva llengua materna i altres idiomes. Aquesta iniciativa altruista s’ha fet en col·laboració amb l’associació figuerenca We Love Uganda. Les professores d’anglès Adriana Vives i castellà Mercè Martí, coordinadores del projecte han valorat molt positivament l’activitat «que ha engrescat tot un grup a mantenir una amistat per carta i videoconferència durant tot aquest curs» remarquen les professores. Les cartes ja han arribat al país africà i els seus destinataris, un grup de joves d’entre 12 i 16 anys, donaran continuïtat a l’intercanvi.

Des de l’associació es dóna un gran valor als projectes de cooperació que crea ponts de solidaritat entre joves de diferents països «per l’enriquiment mutu que això suposa i el coneixement de diferents realitats» expliquen.

«A Uganda la pandèmia ha aturat durant més d’un any i mig l’escolarització dels alumnes i activitats com aquesta són un gran al·licient per a aquests joves».