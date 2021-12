El passat juny es va portar a terme una prova pilot al sector Puigmal d’Empuriabrava, incloent l’Institut Escola el Bruel, que es troba en el mateix barri, per tal de gestionar la vegetació en l’àmbit urbà sense l’ús d’herbicides. Aquest assaig va permetre avaluar el cost de diferents mètodes de gestió de la vegetació espontània en els espais verds públics i divulgar alhora els beneficis de flora al centre educatiu i a les famílies de l’alumnat. La prova es va realitzar amb els joves del programa Okup’Alt del Consell Comarcal de l’Alt Empordà coordinats per l’Empresa de Serveis de l’Ajuntament, Castelló 2000, i en col·laboració amb la Unitat de Sanitat Vegetal de Girona, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Una vegada feta l’avaluaió de l’assaig, s’ha valorat molt positivament i, per tant, s’ha decidit continuar treballant en aquest sentit i ampliar la zona d’aplicació d’aquestes tècniques als altres centres escolars del municpi.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i l’eliminació dels herbicides als patis de les escoles i als instituts, s’estan portant a terme xerrades informatives i demostracions de desherbatge mecànic als diferents centres escolars, tal com es va fer a l’Institut Escola El Bruel Empuriabrava quan es va iniciar el projecte. Aquests últims dies ha estat el torn dels alumnes de cinquè i sisè de primària de l’Escola Ruiz Amado. Informar a l’alumnat d’aquestes tècniques ajuda a posar en valor la dedicació i l’esforç que suposa però sobretot el benefici col·lectiu que aporta el fet de prescindir de tots aquells productes químics innecessaris. Alhora, també s’incideix en la importància de renaturalitzar els espais urbans i en el fet de tolerar més el verd urbà i conscienciar-nos del seu valor a nivell ambiental i social, enlloc de veure-ho com a males herbes.

Des de fa temps l’Ajuntament treballa en diferents estratègies per reduir els productes fitosanitaris com la lluita biològica en arbustos, arbres i plantes a base d’insectes parasitoides o com els tractaments d’endoterapia vegetal, que consisteix en injectar el producte directament al tronc de l’arbre per no contaminar el sòl, les aigües ni l’ambient. És per aquest motiu que es va considerar molt important prioritzar mètodes alternatius de control de l’herba com el desherbatge manual i l’ús de diferents eines de control mecànic, juntament amb la plantació de plantes aromàtiques als escocells, entre d’altres.