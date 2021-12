Un centenar d'estudiants de secundària i de la Universitat de Girona (UdG) s'han manifestat aquest dijous al migdia en contra del projecte de llei Castells i també la sentència que imposa un 25% de les hores lectives en castellà. La manifestació ha estat l'acte estrella de la jornada de vaga que s'ha fet al llarg de tot el dijous en els cursos de 3r i 4t d'ESO i de tots els cursos universitaris. Diversos membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han posat piquets informatius a les facultats de la UdG i la universitat quantifica el seguiment de la vaga en un 70%, tot i que s'ha seguit de forma desigual en funció de les facultats. En les carreres de Medicina i Infermeria, per exemple, el seguiment ha estat molt menor.

La Universitat de Girona (UdG) i els instituts públics de Girona viuen aquest dijous una jornada de vaga per protestar contra dos motius diferents. Per una banda es mobilitzen en contra de la sentència del Tribunal Suprem que imposa un 25% de les classes en castellà. Per la portaveu del SEPC a Girona, Ànnia Macias, aquesta sentència és "un atac més" al català que posa de manifest la "greu crisi lingüística" que hi ha al país. Per això ha demanat al Govern que desobeeixi la sentència i garanteixi que totes les classes es fan en català.

Macias ha recordat que si bé a la UdG hi ha una elevada presència de classes que es fan en català i cap dels centres gironins aplicarà, de moment, la sentència del 25% de castellà, calen marcs jurídics que avalin la presència del català a les aules.

Per altra banda, els estudiants també han convocat la vaga en contra del projecte de llei que està elaborant el ministre Manuel Castells. Macias ha recordat que aquesta normativa no té el suport de la comunitat educativa catalana i per això reclamen que es faci marxa enrere davant de la "imposició" del govern espanyol d'aquesta normativa.

Segons la portaveu del SEPC, la llei Castells suposa una "subordinació" del model d'universitat pública a les exigències del mercat i, per tant, de l'empresa privada. Els estudiants consideren que el projecte de llei "retalla" la representació i el dret de decisió dels estudiants i, a més, omet qüestions com la llengua a les aules.

Per protestar en contra del projecte de normativa, els estudiants han instal·lat piquets informatius a diverses de les facultats de la UdG, com ara els centres de Dret, Ciències Econòmiques, Lletres i Educació. En aquestes facultats la UdG ha estimat que el seguiment de la vaga ha estat del 70%, ja que la majoria d'alumnes no han pogut accedir a les aules.

La biblioteca del Campus del Barri Vell també ha tancat per la impossibilitat que els estudiants hi accedissin. Per contra, els piquets han permès l'accés de tots els treballadors i docents de la Universitat de Girona.

Coincidint amb la vaga, el SEPC ha convocat una manifestació aquest dijous al migdia. La mobilització ha començat a la Delegació del Govern de Girona on el sindicat ha llegit un manifest en defensa del català a les aules i exigint al Govern que incompleixi la sentència del Suprem sobre el 25% de castellà a les aules. Posteriorment, diversos manifestants han enganxat adhesius a la façana de la Generalitat en què es reclamava l'incompliment de la sentència.

La mobilització ha seguit cap al carrer de Santa Clara i ha arribat fins als Jutjats de Girona. En aquest punt també s'han cridat proclames en contra de la justícia i de la sentència del TS. Els estudiants han penjat una pancarta davant dels Jutjats i posteriorment s'han dirigit cap a Jaume I per desembocar a la subdelegació del govern espanyol a Girona. En aquest punt han llegit un segon manifest en contra de la llei Castells i finalment, han desconvocat la mobilització.

A Barcelona, un miler d'estudiants

Un miler d'estudiants s'han manifestat pel centre de Barcelona en el marc de la vaga contra la futura llei estatal d'universitats, coneguda com a llei Castells. A la vaga s'hi han sumat els instituts, que han criticat la "imposició" del 25% de castellà a les aules, en paraules de la portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Marta Daviu. Els universitaris afirmen que la nova llei universitària impulsada pel ministre Manuel Castells comporta la "mercantilització" de la universitat i obre les portes a l'empresa privada. La marxa ha començat a la plaça Universitat i s'ha aturat davant la delegació del govern espanyol, on han llegit el manifest, fet una pintada i s'han llençat alguns ous.