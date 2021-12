L’escola Amistat de Figueres és un centre compromès amb el medi ambient, i així ho ha demostrat amb el seu projecte interdisciplinar, en el que a través d’un impuls i una pregunta, tot l’alumnat ha fet propostes per mantenir i evitar que es perdi el nostre paisatge. Una pregunta que els docents van formular després dels incendis que fan afectar la comarca aquest estiu. A partir de la pregunta de "com ho podem fer per evitar perdre el nostre paisatge?", els infants han treballat des de diferents mirades les accions per respondre a aquesta qüestió: des de convertir-se en superherois del reciclatge o construir cases d’ocells perquè aquests puguin nidar als nostres arbres (a la Comunitat de Petits), passant per l’elaboració de maquetes de la comarca o guies amb consells per cuidar el nostre patrimoni (a la Comunitat de Mitjans). Fins i tot s’han apropat a l’art de la glosa, tot composant garrotins i nyacres que ells mateixos han acompanyat amb l’ukelele (gràcies a la col·laboració que duen a terme amb els projectes dels Planters de ConArte).

Conscients que cal conèixer l’entorn més proper per tal de protegir-lo i estimar-lo, aquest projecte ha estat l’impuls necessari perquè l’alumnat hagi pogut investigar com és el paisatge i el patrimoni de la comarca, tot realitzant sortides a l’entorn, fent recerques bibliogràfiques, duent a terme propostes artístiques i debats sobre projectes d’actualitat, com el macroparc eòlic marí que es vol fer a la zona del Cap de Creus, o el centre logístic de l’empresa Amazon que s'està instal·lant a la zona del Far-Vilamalla. Des de l’escola Amistat s’aposta per un aprenentatge proper i vivencial que permeti als infants construir els seus coneixements a través del pensament crític plantejant projectes com aquest. El centre d’educació primària planteja impulsos perquè els alumnes aprenguin continguts que no oblidaran perquè els hauran adquirit gràcies a la seva pròpia experimentació. D’aquesta manera, també es fomenta l’autonomia, ja que són els infants, acompanyats dels mestres, els que es formulen les preguntes i en pensen possibles respostes que posteriorment validen per tal de formular-se conclusions.