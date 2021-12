L'Oficina de Català de Figueres, del Consorci per a la Normalització Lingüística, inicia el 16 de desembre les inscripcions per als cursos de gener a març de 2022. En aquest període, juntament amb l'oferta en línia, es recuperen els cursos presencials (amb totes les mesures de seguretat establertes a causa del coronavirus) i s'ofereixen diferents nivells (del B1 al C2) i franges horàries diverses (de 9 del matí a 8 del vespre).

Les inscripcions s'han de fer pel we www.cpnl.cat/inscripcions els dies 16 i 17 de desembre, de manera preferent per als alumnes d'aquest últim curs, i el 20 i el 21 de desembre, per a la resta de persones interessades. Abans de fer la inscripció, si l'alumne no sap quin nivell té o no pot acreditar-lo, ha de demanar al mateix web un prova de col·locació, que podrà ser telemàtica o presencial (hi ha temps fins al 10 de desembre).