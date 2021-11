L’Ajuntament de Figueres ha fet un reconeixement al valor de l’educació a través d’uns premis que distingeixen l’excel·lència acadèmica, la capacitat de superació i la constància en l’esforç de joves que han destacat en les etapes d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i universitat. Aquesta edició, els guardons han recaigut sobre 76 alumnes d’instituts de Figueres i també sobre un jove que ha finalitzat el seu grau universitari amb la millor nota. Ell és Òscar Caler Vílchez i l’Ajuntament l’ha guardonat amb 1.000 euros.

El lliurament dels premis s’ha celebrat el 20 de novembre, al Cinema Las Vegas de Figueres, amb una cerimònia en què els estudiants han estat acompanyats pels seus familiars. Aquest curs 2021-2022, l’Ajuntament ha fet el reconeixement als mèrits acadèmics de dos cursos: 2019-2020 i 2020-2021, lògicament tenint en compte la situació singular que ha suposat l’esclat d’una pandèmia, el confinament i una crisi sanitària que de mica en mica anem superant.

En la modalitat de 4t d’ESO, el premi està dotat d’un xec de 300 euros amb la col·laboració de Comerç Figueres i els protagonistes són Júlia Cullell Homs, Malena Casale Quiñones, Júlia Sagué Carbonell, Maria Garcia Valls, Berta Valentí Frigolé, Maria Mallol Muñoz, Laura Desplans Macau, Alba Trull Cabas, Arcadi Baró Orfila, Iman Bouchick El Jarroudi, Júlia Portas Saló, Aina Matamala Tuset, Júlia Xaudiera Surroca, Abel Márquez Fernández, Marc Polonio Cullell, Joana Roura Cortada, Rita Miret Gil, Núria Coloma Ramos, Jordina Díaz Plujà, Xènia Fàbrega, Sofia Puertas Jiménez, Anna Olives Castillo, Jordi Costa Gayoso, Núria Dumanjó Andreu, Pau Riera Garcia, Adela Rodeja Parada, Alba Farrés Cervera, Albert Cuadrado Cristau, Aniol Grande Quintero, Júlia Gibert Suquet, Rosa Canto Ciriero, Zuemi Jazmín Simo López, Jaume Verdaguer Roig, Ranya Eaayadan Sekali, Guillem Vert Noguer, Ferran Cifuentes Oliveras, Pau Pulí Blanco, Agnès Monturiol Costa, Cristina Lázaro Rodríguez, Emma Díaz Vinagre, Paula Montoro Robles, Janna Merino Ciruelo, Martí Villén Vidal, Paula Jugo Quintana, Laia Sala Majé, Carlos Sanz Peña, Roc Tonietti Davies, Alba Sala Giralt, Mar Fernández Ruiz, Emma Casals Aguado, Blai Higueras Ruiz, Joana Oliveras Planas i Pilar Roldan Audinis.

Pel que fa a les millors notes d’accés a la universitat, el premi són 1.000 euros i els alumnes distingits són Alba Torrent Ragolta, Ionel Valentín Mihaila, Bruna Grávalos Talló, Pau Villén Vidal, Lluc Paret Aguer i Aina Pujolar Vidal. De Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb un premi de 500 euros, els alumnes destacats són Amina Belhaj, Alejandro Soler Valls, Andrea del Carmen Aragón Jiménez i Abril Anglada Triado. Quant als Cicles Formatius de Grau Superior, amb una dotació de 1.000 euros, els estudiants amb millor nota són Soukaina Bekour Jebban, Abrahan Rodríguez Velázquez, Héctor Naranjo Rodríguez, Aida Gallego Pujol, Abraham Osorio Prado i Sergi Tabares Atroche.

En aquesta edició, s’ha incorporat una modalitat de premi nova, per fer un reconeixement, amb una dotació de 500 euros, als «millors alumnes per la seva capacitat de superació i la constància en l’esforç». Els guardonats són Gabriela Fernández Hernández, Laura Dacosta Planas, Bernat Coderch Sendrós, Carla Alegrí Bardera, Jordi Vivo Góngora i Laura Perpinyà Garcia.

En el seu discurs, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que ha estat acompanyada pel regidor d’Educació, Josep Alegrí, ha dit que «aquests alumnes –tots plegats, però especialment aquests últims– representen un orgull per a la comunitat i, per això, és tan bonic i és tan necessari que la ciutat us ho reconegui».

Les qualitats i l’afany de superació dels joves

Els Premis a l’Excel·lència Acadèmica, la Capacitat de Superació i la Constància en l’Esforç són un reconeixement a la vàlua i l’afany de superació d’uns estudiants que destaquen per una sèrie de qualitats, capacitats intel·lectuals, implicació, superació, sacrifici i uns expedients acadèmics brillants. Part del mèrit el tenen també docents i famílies. Val a dir que el sistema educatiu ens ha donat una lliçó de bona organització a l’hora de conciliar mesures restrictives per motius de salut pública i atenció a les competències formatives de tot l’alumnat.

El talent de l'Orquestra de l'Anicet

Una de les dues orquestres de l’Escola Anicet de Pagès de Figueres ha estat l’encarregada de posar la música en directe a la cerimònia de lliurament dels premis, amb la interpretació de tres peces: Sword dance, Simple Square dance i Trumpet minuet. L’Orquestra de l’Anicet és una de les formacions musicals dels Planters del Projecte Conarte i l’alumnat aprèn a tocar l’instrument en horari lectiu.