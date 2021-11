La UNED Girona ha inaugurat el curs 2021-2022 aquest dimarts amb l'assistència del vicepresident de la Diputació de Girona i president de la Junta Rectora del Centre Associat de la UNED a Girona, Albert Piñeira; el director de la UNED a Girona, David Maldonado; el regidor d'Educació i Joventut de Salt, Fermí Cunill; la doctora Marga Nadal, directora de l'IDIBGI, i el secretari de la UNED a Girona, Francisco J. González.

L'acte s'ha iniciat amb la presentació de la memòria del curs acadèmic 2020-2021, a càrrec del secretari del centre. Seguidament, s'han lliurat els diplomes a una representació d'alumnes titulats en els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

També hi ha hagut un reconeixement per als tutors que han cessat en les seves funcions per jubilació aquest any: Ignasi Xavier Sant i Àngel Guirado Serrat.

La lliçó inaugural, amb el títol «Avenços de la recerca biomèdica durant la pandèmia», ha anat a càrrec de Marga Nadal, doctora en biologia i directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

El quartet de vent del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona ha ofert tres intervencions musicals al llarg de la vetllada, i ha finalitzat amb l'himne universitari Gaudeamus igitur.

Albert Piñeira, vicepresident segon de la Diputació de Girona, ha destacat en la seva intervenció que «des de la Diputació de Girona seguim contribuint econòmicament amb la UNED Girona perquè considerem que l'educació és fonamental. La nostra institució va facilitar la creació de la universitat i no ha deixat de col·laborar econòmicament per la seva continuïtat».

Piñeira ha conclòs la seva intervenció dient: «Confiem en la UNED perquè creiem fermament que la institució és necessària a l'hora de transferir el coneixement acumulat a la societat gironina. És imprescindible la cooperació d'institucions, entitats i ciutadania per a una oferta formativa de qualitat i equitativa arreu de les comarques gironines».