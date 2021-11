L’exposició Empordoneses. Un estrany en el seu hàbitat ha esdevingut un espai d’aprenentatge per als estudiants. La mostra, que ha estat instal·lada durant un mes i mig a la sala de l’Escorxador de Figueres –ha tancat el 14 de novembre–, ha arribat a uns 800 estudiants d’instituts i escoles de l’Alt Empordà, que hi han participat d’una forma activa. També s’hi han fet dues visites familiars.

La 12a edició d’Empordoneses, organitzada pel Museu de l’Empordà i co-comissariada per l’artista Pilar Farrés i l’historiador de l’art Enric Tubert, ha reunit obres de 25 artistes. Els impulsors han convidat els artistes i el públic a fer una reflexió sobre la crisi climàtica. Per això, un dels tallers proposats per a l’alumnat, ideat exclusivament per a la mostra, s’ha titulat SOS Empordà. Les activitats d’aquesta proposta les han treballat joves de 4t d’ESO de La Salle Figueres i de 1r d’ESO de l’Institut Alexandre Deulofeu. Per als centres, també s’han ofert dos tallers que formen part del programa del Servei Educatiu del Museu de l’Empordà. Són Esculturant, que han fet alumnes del Parc de les Aigües de 1r i 2n de Primària, i Conversem amb l’art, que han treballat joves de 4t d’ESO de l’IE Caritat Serinyana de Cadaqués i de 1r d’ESO del Narcís Monturiol. Els joves de Montessori Palau i de l’Institut Castelló d’Empúries han participat en l’exposició amb les visites amb els comissaris. Els continguts de la mostra també s’han pogut treballar a l’aula gràcies a l’interès del professorat.