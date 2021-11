13.843 hectàrees de diversitat paisatgística d’una bellesa incomparable estan a la porta de les tretze escoles dels municipis del cap de Creus. Dòlmens i castells, penya-segats i vinyes, valls i turons, mar, illots, esculls... conformen un recurs educatiu a l’abast dels docents, l’alumnat i les famílies. Per això, aquest curs ha nascut la xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus, perquè la natura més accessible i propera sigui font de coneixement que complementi els aprenentatges impartits a l’aula. La xarxa està integrada per l’IE Caritat Serinyana Cap de Creus, de Cadaqués; Puig d’Esquers, de Colera; Les Clisques, del Port de la Selva; Pompeu Fabra, de Llançà; Martí Inglès, de Palau-saverdera; l’Escola de Pau; Sant Jaume, de Portbou; Santiago Ratés, de Vilajuïga, i Montserrat Vayreda, Els Grecs, Jaume Vicens Vives, Narcís Monturiol i el Centre Escolar Empordà, de Roses.

El Servei Educatiu de l’Alt Empordà i el Parc Natural de Cap de Creus han impulsat aquest projecte col·laboratiu conscients que el medi natural és un escenari òptim per a la formació i la informació dels alumnes. El Parc Natural disposa del Pla Estratègic d’Educació i Voluntariat Ambiental, que encaixa bé en l’àmbit educatiu, ja que és un full de ruta que pretén dinamitzar la implicació de la societat en la millora i el coneixement del territori i alhora crear un sentiment de lligam i pertinença amb el Parc i la seva conservació.

Per la seva banda, el sector educatiu, seguint aquesta mateixa línia, veu fonamental «identificar alumnat, professorat, i també famílies, en un territori divers, singular i apassionant, però alhora fràgil i sensible». «Només si el coneixem i l’estimem serem capaços de preservar-lo com es mereix», exposa l’equip impulsor.

L’agenda com a eina didàctica

Les escoles es mostren molt contentes de participar en aquesta iniciativa, en la qual destaca un element físic i pràctic comú per a totes elles, l’Agenda Escolar, amb il·lustracions de Toni Llobet. Com explica la directora de l’Escola Montserrat Vayreda, Marta Juanola, en representació dels mestres de les tretze escoles, l’agenda «és una eina imprescindible per treballar diferents propostes educatives vinculades al nostre entorn més proper. És una eina de treball que ens ajudarà a conèixer, estimar i respectar el Parc de Cap de Creus».

Marta Juanola fa una descripció d’aquest material i parla també sobre la seva funcionalitat: «L’agenda conté deu reptes ambientals, degudament plantejats i programats tenint en compte els diferents nivells de l’alumnat. Cada setmana, al llarg del curs, hi trobem retalls de natura que ens suposen, juntament amb els reptes, un enriquiment de la programació de l’àrea de medi».

L’agenda escolar s’ha fet arribar a un total de 1.978 alumnes de tots els nivells educatius de les tretze escoles que es troben a Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués i Roses. També tenen un exemplar d’aquesta eina educativa els 277 docents d’aquests centres.

Com a recurs didàctic per a l’aula, i com a complement de l’agenda, també s’han dissenyat els pòsters ambientals col·leccionables. Les composicions fotogràfiques ajuden a captar l’essència dels diferents ambients del Parc Natural de Cap de Creus per tal de treballar-los en una sola imatge, amb exemples de localitzacions d’interès, elements naturals i patrimonials, fauna i flora.

La xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus ha arrencat aquest curs, en una primera fase, a Infantil i Primària, però consta d’una segona fase, que s’activarà el curs vinent, en què també s’incorporaran els instituts.

Fent xarxa

Aquest projecte és fruit d’un acord històric que implica diferents organismes amb un objectiu educatiu i social comú, igual com ho han estat altres projectes consolidats com BibliotecAE (la xarxa de biblioteques de l’Alt Empordà), Una comarca de museu (la xarxa de museus de l’Alt Empordà), Teixint mons (la unió de les escoles i instituts i les persones grans) o Enganxa’t (el programa de prevenció de les conductes addictives als instituts de la comarca).

Els docents adquireixen els coneixements de l'entorn natural sobre el propi territori

L’interès que han mostrat mestres i professors quan des del Servei Educatiu de l’Alt Empordà els han animat a participar en els Dissabtes docents al Parc Natural de Cap de Creus ha sobrepassat totes les expectatives de l’equip impulsor, ja que la predisposició ha estat total. Els Dissabtes docents són una proposta formativa específica per al professorat de la xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus, centrada, en aquesta ocasió, en el coneixement del medi natural sobre el terreny i de la mà d’experts.

Quan des del Servei Educatiu i el Parc Natural van acordar la posada en marxa de la xarxa, van considerar fonamental que almenys un 30% dels docents de cada claustre de professors estigués ben format en l’àmbit de la natura d’una forma específica. Els professionals del Servei Educatiu es feliciten de l’èxit en la resposta per part del professorat, tenint en compte que el percentatge de participació representa el 42%, molt per sobre del 30% estimat inicialment. «Això vol dir que 111 docents s’han apuntat als Dissabtes docents, i alguns d’ells participen en diferents sessions. Per tant, al final de les cinc sessions que conformen el programa formatiu s’hauran reunit cinc grups que sumen 426 mestres i professors», comenten els responsables del Servei Educatiu.

Les sortides de descoberta del parc natural es fan cinc dissabtes d’aquest curs. La primera ha estat dedicada a l’anàlisi i la interpretació del paisatge; la segona, al medi marí; la tercera, al paratge de Tudela, i la quarta i la cinquena es concreten en la fauna i la flora.

Més accions

El conjunt d’accions dissenyades per al projecte de la xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus inclou també una iniciativa, que es posarà en pràctica aquest curs, el mes de març, anomenada Correcull, que uneix la pràctica esportiva amb el respecte pel medi ambient. Es tracta de sortir a córrer i anar recollint les deixalles que es van trobant pel camí. El Servei Educatiu compta amb la complicitat de la Fundació Kilian Jornet per emprendre aquesta acció. De fet, per al 27 de gener, s’ha programat una videoconferència per a tots els centres amb la participació del mateix Kilian Jornet, que parlarà sobre el compromís de les activitats esportives a la natura.