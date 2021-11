Coca-Cola ha llançat la 61a edició del seu Concurs Joves Talents de Relat Curt que, per segon any consecutiu, convoca milers d'estudiants de 2n d'ESO de tot Espanya a través de les pantalles, després que el certamen experimentés una digitalització en la passada l'edició per adaptar-se a la nova realitat a causa de la pandèmia.

Apostant per la diversitat i la inclusió i aprofitant les possibilitats que ofereix el format digital, aquest any Coca-Cola amplia per primer cop fins a cinc els alumnes que podran participar per cada classe, segons detalla en un comunicat. En aquesta ocasió, sota la premissa d'«Escriure per construir un futur millor» es vol recordar als joves que tenen davant seu una pàgina en blanc on poder ser els herois, escriure les regles d'una societat més sostenible i ajudar a construir un món millor i més inclusiu.

Des de fa més de 60 anys, els relats han girat al voltant de temàtiques diverses com el medi ambient als anys 70, l'eliminació de participació per gèneres als anys 80 o la incorporació de facilitats per a alumnes amb necessitats educatives especials des del 2000, fins a la digitalització experimentada l'any passat.

Amb aquest concurs, Coca-Cola també vol reconèixer la tasca que fan els professors del país. "El futur és una pàgina en blanc i des de Coca-Cola volem donar veu als joves perquè siguin ells els qui l'escriguin, i eines als seus professors perquè els guiïn en aquesta aventura. En aquests temps d'incertesa, volem que el nostre Concurs Joves Talents segueixi arribant cada cop a més joves, perquè ens ajudin a escriure un futur millor”, afirma Beatriz Osuna, directora de la Fundació Coca-Cola.

Inscripcions obertes

Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes a la web de la Fundació Coca-Cola, un procés que romandrà obert fins al mes de febrer, quan els docents seran els protagonistes del Programa Aules Digitals, una sèrie de sessions didàctiques virtuals que ja han comptat amb autors de la talla de Mara Torres, Jordi Serra i Fabra, Espido Freire o Elvira Lindo, convidats a edicions anteriors.

Els professors seran després els encarregats d'estimular la creativitat dels alumnes per donar forma als relats col·lectius de 300 paraules que hauran de fer amb els companys de classe. D'aquests relats, un comitè expert triarà la proposta que es convertirà en l'estímul creatiu a què els participants de tot Espanya s'hauran d'enfrontar de manera individual a les proves escrites que se celebraran al març.

Des de la primera edició del certamen, en què van participar 1.000 joves, a l'última en què van participar 13.683 estudiants, desenes de milers són les vivències, somnis, pors o esperances que els participants han compartit en els seus relats.