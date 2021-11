L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha lliurat aquest matí un total de 950 mascaretes contra l'LGTBI-fòbia a l’alumnat de secundària del municipi, que inclou els estudiants d’ESO i Batxillerats dels instituts, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Nàutica i els Plans de Transició al Treball.

Des de l’1 de gener de 2021, 241 persones han rebut algun tipus d’agressió o discriminació per la seva condició sexual, segons l’observatori contra l’homofòbia. Des del departament de Benestar Social i Famílies de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es vol expressar el rebuig frontal davant d’aquests fets. Ens trobem en una societat que històricament ha estat construïda en valors heteronormatius i patriarcals que fomenten i perpetuen la discriminació i la violència en determinats col·lectius. És per aquest motiu que s’ha volgut impulsar una campanya de sensibilització per reforçar la reivindicació per a l’absoluta acceptació de totes les identitats de gènere i les orientacions sexuals. Aquestes mascaretes han estat dissenyades de forma exclusiva, per l'artista Wäwä, per tal de dignificar el col·lectiu LGTBIQ+, així com provocar un debat constructiu i edificant sobre el tema, en el context de l’educació secundària i en les famílies dels estudiants. L'alumnat que vulgui, podrà recollir la mascareta al seu centre. Tot i que s'espera que el seu ús sigui cada vegada menys necessari, encara hi ha determinats espais on són obligatòries.

Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, ha expressat la necessitat de seguir treballant per eradicar aquestes agressions brutals que continuen augmentant, “pintar bancs del municipi, instal·lar punts lila, pintar les tanques de l’Institut o la penjada de banderes en dates assenyalades, són accions que hem anat desenvolupant i que pretenen donar visibilitat a la nostra realitat diversa". Ara, amb aquestes mascaretes, Massot explica que "volem mostrar el nostre rebuig a les agressions fomentant alhora el debat i esperit crític en un entorn tan determinant com és el dels i de les joves de secundària, gràcies a la col·laboració dels centres educatius del municipi”.