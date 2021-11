Pilar Tavera Benítez (Granada, 1940) és llicenciada en Filologia Clàssica, especialista en grec clàssic, i catedràtica de secundària durant més de trenta anys a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, ha estat pilar fonamental del seu equip docient i referent per a generacions d'alumnes.

La professora jubilada ha rebut amb infinita emoció el reconeixement de Filla Adoptiva de Figueres en la celebració del Dia Ciutat. Sent un amor profund pels seus alumnes i per l’Institut Ramon Muntaner on va tenir la sort de trobar els amics que l’han acompanyat durant tota la vida.

Què ha significat per vostè rebre aquest premi?

Quan ho vaig saber se’m va trencar fins i tot la veu. Ha estat un reconeixement molt emotiu que no m’esperava. Representa un orgull i un honor per a mi.

Quan va arribar a Figueres?

Quan vaig sortir de Granada vaig anar a treballar a l’escola privada, a Salt, però he passat a Figueres la meitat de la meva vida. Vaig arribar aquí l’any 1981 i ara tinc 81 anys. Aquell estiu va sortir a la premsa que feien falta professors de clàssica a tots els instituts de Catalunya i el curs 1981-92 ja vaig començar al Ramon Muntaner. He fet els amics d’una vida aquí i de seguida vaig adoptar Figueres com la meva altra ciutat. Quan vaig arribar a l’institut era interina i vaig fer oposicions perquè només hi havia una plaça de grec. Després també vaig treure’m la Càtedra. Em vaig jubilar el 2007, però no em vaig desvincular del centre. Fins fa poc he format part de l’Associació d’Amics del Muntaner que ja s’ha dissolt i, encara ara, els dimecres ens reunim els professors jubilats i fem tertúlia.

Per què es va decantar pel grec?

El grec em va agradar moltíssim des del primer moment que el vaig començar a estudiar. També m’agradava el llatí, totes dues llengües donen a la nostra ment la capacitat normativa i formadora que l’habilita per a l’adquisició de nous i successius coneixements però el grec em va captivar. A l’institut quan feia falta també feia llatí i a partir de la reforma vaig fer cultura clàssica i algun crèdit relacionat amb el món grec, història o literatura i això em permetia oferir una visió més completa del poble grec.

Què diria per defensar les llengües clàssiques, tan devaluades.

Les anomenen llengües mortes però sense adonar-nos utilitzem constantment paraules d’origen grec o llatí i expressions llatines, en fem servir moltíssimes. Ara les llengües clàssiques i les humanitats estan molt devaluades en el sistema educatiu i m’agradaria que es tornés a la situació que hi havia abans de la reforma educativa. Per sort sembla que ara estan sorgint veus a favor de les humanitats. Demanaria que se segueixi estudiant i no s’esborri dels currículums escolars perquè el grec està en la base de la nostra llengua i del nostre pensament occidental europeu. És un fet, que després s’ha estudiat, que si els grecs haguessin perdut la guerra contra els perses, a finals del s. V a.C. Europa no hagués estat la que és culturalment perquè els perses haurien imposat la seva forma de vida. Cal destacar que per exemple a Rússia i als països eslaus se segueix mantenint una variant medieval de l’alfabet grec anomenat alfabet cirílic.

Quins records conserva amb especial emoció?

Tots els que tenen a veure amb els meus alumnes i tanmateix aquells activitats que preparàvem amb els professors com ara concerts o premis literaris i el lliurament de la Fulla de Plata de Figueres per part de l’Ajuntament.

Es manté activa encara a escala docent?

He fet activitats fins al 2018 quan ja vaig pensar que era hora de jubilar-me definitivament, però encara col·laboro en alguns projectes engrescadors.