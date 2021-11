El projecte Europeu Erasmus Plus «Food: connecting people» ha portat alumnes d’Alemanya, d’Itàlia i d’Euskadi al centre Olivar Gran de Figueres. Els joves van ser rebuts el passat dilluns 25 d’octubre a l’Ajuntament de Figueres. Des de fa dos anys l’institut Olivar Gran participa en un projecte Erasmus Plus d’associació entre escoles finançat pel fons social europeu. Els seus socis són enguany l’institut J. M. Barandiaran BHI del País Basc, l’IIS Isa Conti Eller Vainnicher de Lipari d’Itàlia i el centre Fosbos Bayreuth d’Alemanya. Durant la setmana passada, l’institut figuerenc va fer d’amfitrió dels seus socis de projecte i els va preparar una sèrie d’activitats relacionades amb el menjar per fer conèixer la seva regió i cultura gastronòmica.