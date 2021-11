L’Associació ConArte Internacional inicia per novè any consecutiu el Projecte Planters, del qual formen part quatre escoles de Figueres. Un equip d’artistes, coordinats amb els docents especialistes en música i en dansa, imparteix classes regularment en aquests centres educatius, per acostar l’art als alumnes. D’aquesta manera, el projecte té com a objectiu millorar el clima escolar, afavorir la integració, potenciar el diàleg intercultural i augmentar les capacitats d’aprenentatge.

Les sessions setmanals, l’assistència a espectacles i les visites d’artistes de renom als centres són les dinàmiques que s’utilitzen en aquest projecte educatiu. Per donar-li, visibilitat es realitzen presentacions públiques de les creacions artístiques de l’alumnat per compartir-ho amb la resta del centre i les famílies.

L’art a les escoles de Figueres

Les escoles de Figueres que hi participen aquest curs 2021-2022 són Josep Pous i Pagès, Amistat, Anicet de Pagès i de Puig i Josep Pallach. Les classes corresponents al programa Planters són d’ukelele i de dansa contemporània i, a més, també hi ha orquestra de corda. Els alumnes de tercer i quart de primària són els que reben les sessions amb els professors i els artistes. Actualment atenen un total de 337 joves figuerencs.

Per demanda de l’alumnat que participa en el projecte o que hi ha participat en darrers anys, s’han creat activitats extraescolars per continuar amb la formació i uns 75 joves hi acudeixen. Fet que demostra l’eficiència de la iniciativa i els beneficis que té. «Quan passen a cinquè ho enyoren» assegura Olivia Sánchez, que és la professora que dirigeix l’orquestra de corda a l’Escola Anicet de Pagès.

Actualment ja són vuit les escoles que hi participen de tota la província de Girona. L’elecció es realitza atenent a les baixes possibilitats econòmiques i les barreres culturals a què estan sotmesos els centres. El projecte permet acostar l’art a alumnes que per raons socioculturals i econòmiques tenen més complicat el contacte amb el món de la cultura. «Que no tinguin els recursos econòmics per accedir-hi, no vol dir que no sentin la música» explica Olivia Sánchez.

Professors i artistes

A través del grup de treball, els docents, artistes i gestors culturals reben la formació que incorporen en les seves sessions. Noves metodologies i instruments de comprensió i actuació que traslladen als alumnes. El professorat són artistes de la zona que estan formats en pedagogia de grup i projectes comunitaris.

ConArte Internacional promou l’educació i l’empoderament dels infants i joves utilitzant l’art i la cultura com a eina educativa. Quatre eixos de treball erigeixen aquest projecte: el diàleg entre el món educatiu i el sector cultural i artístic, la formació dels docents en les metodologies educatives marcades per la Unesco en matèria d’educació artística, la creació de projectes d’art, cultura i educació i la generació de coneixement a partir de l’art.

Anna Carné, que és violoncel·lista llicenciada, pedagoga i professora, coordina el projecte Planters des de l’Associació ConArte Internacional a tota la província de Girona. El 2014 va impulsar conjuntament amb l’exregidor de cultura, Josep Maria Godoy, per implantar el projecte a diverses escoles de Figueres. El gener del 2015, l’Escola Josep Pous i Pagès i l’Escola Anicet Pagès i de Puig van començar amb classes d’ukelele i l’orquestra de corda. Després s’hi van afegir l’Escola Josep Pallach amb classes de dansa contemporània i l’Escola l’Amistat amb classes d’ukelele.

Georgina Avilés, professora de dansa contemporània a l’Escola Josep Pallach, fa tres anys que participa en el projecte. Avilés explica que l’edat dels alumnes amb qui treballa els permet ajudar-los a explorar el cos i el seu moviment sense cap perjudici ni por, perquè encara no tenen els rols de gènere interioritzats. La dansa contemporània els beneficia en la comunicació i el treball en grup i individual amb qüestions com l’autoestima i l’empoderament. Maria Camats, professora d’ukelele a Pous i Pagès i Amistat, assegura que les arts els ajuden a expressar el que tenen dins. «La música és un art introspectiu que treballa sentiments com la paciència, la generositat, el respecte o la concentració», diu.

Olivia Sánchez explica la importància que té el grup dintre de les sessions que imparteix d’instruments de corda, violins i violoncels. «És molt important el grup, tots són l’orquestra. Si un s’equivoca, l’esperen i l’ajuden». Els professors de les escoles s’han adonat del canvi que han fet els alumnes de tercer i quart des que participen en el Projecte Planters, «Són tots una pinya», conclou Olivia Sánchez.