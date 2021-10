S’han obert inscripcions per assistir, el 5 de novembre, a les 7 de la tarda, a la xerrada "Ser més feliços per ser millors pares i mares", a càrrec de Juanjo Fernández, professor, escriptor, conferenciant i 'visual thinker'. La xerrada, d’accés gratuït, es fa al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres i l’objectiu és poder analitzar amb serenor allò que més amoïna les famílies, a més de proposar estratègies «alegres i generoses per gaudir de la vida». Juanjo Fernández és l'autor del llibre "30 manaments per parlar amb adolescescents".