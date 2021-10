El 31, 8% de la població major de 15 anys de Catalunya té estudis superiors, segons dades del 2019 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En xifres absolutes són 2.065.692 persones. A l'altre extrem, un 17,7% de la població (1.150.572 persones) disposen com a màxim de titulació d'educació primària o inferior. A la part mitjana s'hi troba el 27,4% de la població (1.780.120) amb estudis complets de la primera etapa d'educació secundària i el 23,2% que són titulats en estudis secundaris de segona etapa (1.505.787). Per edats, el perfil majoritari dels que han assolit com a màxim la primària és el de persones de 65 anys o més, mentre que els que tenen estudis superiors són menors de 45.

Segons l'Idescat, els nivells educatius han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit nivells de formació més alts que els precedents. Així, el percentatge de població titulada en estudis superiors és del 14% en la població de 65 anys o més i arriba al 38,3% en la població de 15 a 44 anys. En l’altre extrem, la població amb educació primària o inferior representa el 44,6% en les generacions de 65 anys o més i només el 10,6% en les de 15 a 44 anys.

D'altra banda, hi ha més dones (19,8%) que homes (15,5%) que han assolit estudis d’educació primària com a màxim però el mateix passa amb les titulacions d’educació superior (33,1% de dones i 30,4% d’homes). Això s'explica perquè les dones de les generacions més antigues accedien menys que els homes a la formació (el 50,9% de les dones de 65 anys o més tenen com a màxim estudis primaris). I també per una major propensió de les dones de les generacions més joves a cursar estudis més enllà dels obligatoris (32,8% dels homes de 15 a 44 anys tenen estudis superiors en contrast amb el 44,0% de les dones).

El 0,3% de la població no sap llegir ni escriureL’any 2019 s’estima que la proporció de persones de 15 anys o més que no sabien llegir ni escriure era del 0,3% (del 0,5% en les dones i del 0,1% en els homes), mentre que el percentatge de població sense estudis o amb primària incompleta era del 4,0% (el 3,3% dels homes i el 4,7% de les dones). La població que havia completat només l’educació primària era del 13,4% (12,1% i 14,6% dels homes i de les dones respectivament). La població amb educació primària o inferior l’any 2019 era del 17,7% (15,5% d’homes i 19,8% de dones), aproximadament 1 de cada 6 ciutadans.

Del 27,4% que tenia com a màxim estudis de secundària de primera etapa (ESO o similar), el 29,8% eren homes i e l 25,1% dones. La població que com a màxim havia assolit titulacions de segona etapa d’educació secundària amb orientació general eren el 13,7%, mentre que el 9,5% disposaven com a màxim de titulacions de secundària de segona etapa d’orientació professional.

Pel que fa l’educació superior, el 9% de la població disposava de titulacions de grau superior de formació professional, amb major proporció en els homes (el 9,8%) que en les dones (el 8,3%).

Els titulats en graus universitaris i títols similars de fins a 240 crèdits són el 9,6%, mentre que un 10% de la població disposa de graus universitaris i títols similars de més de 240 crèdits. Hi ha més proporció de dones que d’homes en tots dos tipus de graus universitaris. A més, un 2,2% de la població té titulacions de màster, i és més freqüent assolir aquest nivell entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,8%). Finalment, la proporció de titulats en doctorat és de l’1%, amb una major proporció de doctors (1,1%) que de doctores (0,9%).

Realitat territorial

Per al conjunt de Catalunya el percentatge de població de 25 a 64 anys amb titulació d’educació superior és del 41,0% i la distribució territorial presenta una forta disparitat. Destaca amb el percentatge més elevat l’Àmbit Metropolità (44,6%), l’únic àmbit territorial que supera la mitjana de Catalunya, seguit de l’Alt Pirineu i Aran (39,0%), el Camp de Tarragona i el Penedès, tots dos amb el 36,8%, i les Comarques Centrals (35,9%).

El percentatge més baix de titulats superiors de 25 a 64 anys es registra a les Terres de l’Ebre (29,9%), 11 punts menys que la mitjana, Comarques Gironines (32,5%) i Ponent (34,0%).

En tots els àmbits territorials el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat que el dels homes i la bretxa més elevada es registra a l’àmbit de Ponent (12,3 punts), a Comarques Centrals (10,5 punts) i a l’Alt Pirineu i Aran (10 punts).La comarca amb el percentatge més elevat de població de 25 a 64 anys amb titulacions d’estudis superiors correspon al Barcelonès (49,2%) seguida del Pallars Sobirà (46,5%), el Garraf (43,2%), el Pallars Jussà (41,7%), l’Alta Ribagorça (41,5%) i el Vallès Occidental (41,3%).

Les comarques de l’Alt Empordà (26,1%) i la Terra Alta (26,5%) tenen els percentatges més baixos de població de 25 a 64 anys titulada en educació superior, seguit de la Selva (27,9%), la Segarra (28,1%), el Montsià (29,4%) i el Baix Ebre (29,7%).Per municipis, entre els de 10.000 a 50.000 habitants destaquen amb el major percentatge població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, Sant Just Desvern (70,4%), Sant Quirze del Vallès (57,9%) i Vilassar de Mar (56,9%). En canvi, aquesta proporció és del 18,9% a Badia del Vallès i del 19,1% a Salt.

Entre els de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès amb el 73,5% és la ciutat amb més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, seguida de Barcelona (56,3%) i Castelldefels (51,2%). Per contra, Santa Coloma de Gramenet té el percentatge més baix, amb un 24,9%.